Zrinjski se oglasio nakon što su izašle glasine o otkazu Štimcu: 'To je krajnje neprimjereno'

Igor Štimac došao je jučer do svog drugog trenerskog trofeja u svojoj prvoj sezoni na klupi mostraskog Zrinjskog. Njegova momčad odigrala je 1:1 u gostima kod gradskog rivala Veleža te tako sačuvala prednost od 2:1 iz prve utakmice finala Kupa. Na početku sezone osvojen je i Superkup, a sezonu je obilježila i sjajna europska sezona u kojoj je Zrinjski izborio drugi krug Konferencijske lige.

Unatoč velikim uspjesima, nakon jučerašnje utakmice krenula su medijska nagađanja kako bi Štimac mogao dobiti otkaz na klupi Zrinjskog. Već su krenula i nagađanja kako bi ga naslijediti trebao Slovenac Simon Rožman, bivši trener Rijeke i Osijeke. Nakon svega, Zrinjski se oglasio na društvenim mrežama i otkrio koliko istine ima u priči o smjeni Štimca:

- HŠK Zrinjski Mostar želi demantirati medijske napise vezane uz status šefa stručnog stožera Igora Štimca. Klub objavljene informacije smatra netočnima, neprovjerenima i krajnje neprimjerenima, osobito zbog činjenice da su plasirane neposredno nakon osvajanja Kupa BiH, odnosno drugog osvojenog trofeja u ovoj sezoni.

Fokus momčadi i stručnog stožera ostaje isključivo na završnim izazovima u prvenstvu i ostvarenju zacrtanih ciljeva", napisali su na društvenim mrežama - napisali su.