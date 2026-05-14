NETOČNE INFORMACIJE

Zrinjski se oglasio nakon što su izašle glasine o otkazu Štimcu: 'To je krajnje neprimjereno'

UEFA Conference League - Dynamo Kyiv v Zrinjski Mostar
KACPER PEMPEL/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
14.05.2026.
u 17:09

Već su krenula i nagađanja kako bi ga naslijediti trebao Slovenac Simon Rožman, bivši trener Rijeke i Osijeke

Igor Štimac došao je jučer do svog drugog trenerskog trofeja u svojoj prvoj sezoni na klupi mostraskog Zrinjskog. Njegova momčad odigrala je 1:1 u gostima kod gradskog rivala Veleža te tako sačuvala prednost od 2:1 iz prve utakmice finala Kupa. Na početku sezone osvojen je i Superkup, a sezonu je obilježila i sjajna europska sezona u kojoj je Zrinjski izborio drugi krug Konferencijske lige.

Unatoč velikim uspjesima, nakon jučerašnje utakmice krenula su medijska nagađanja kako bi Štimac mogao dobiti otkaz na klupi Zrinjskog. Već su krenula i nagađanja kako bi ga naslijediti trebao Slovenac Simon Rožman, bivši trener Rijeke i Osijeke. Nakon svega, Zrinjski se oglasio na društvenim mrežama i otkrio koliko istine ima u priči o smjeni Štimca:

- HŠK Zrinjski Mostar želi demantirati medijske napise vezane uz status šefa stručnog stožera Igora Štimca. Klub objavljene informacije smatra netočnima, neprovjerenima i krajnje neprimjerenima, osobito zbog činjenice da su plasirane neposredno nakon osvajanja Kupa BiH, odnosno drugog osvojenog trofeja u ovoj sezoni. 

Fokus momčadi i stručnog stožera ostaje isključivo na završnim izazovima u prvenstvu i ostvarenju zacrtanih ciljeva", napisali su na društvenim mrežama - napisali su.
Avatar Le-Freak
Le-Freak
17:29 14.05.2026.

Stimac je ljudina. To ostaje!

Avatar Ričard
Ričard
17:12 14.05.2026.

Osijeke ili Osake?

