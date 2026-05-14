Mourinhov dolazak u Real mogao bi se zakomplicirati: Evo koliko će 'Posebni' koštati Pereza

Već neko vrijeme se nagađa kako će Jose Mourinho od sljedeće sezone ponovno voditi Real Madrid. 'The Special One' odradio je vrlo impresivnu sezonu na klupi Benfice otkako je sjeo na klupu u rujnu. Ostao je neporažen u prvenstvu, no do naslova ipak nije mogao. Predsjednik Reala Florentino Perez smatra kako bi upravo on trebao biti čovjek koji će vratiti Real na pobjedničke staze, no akvizicija iskusnog Portugalca mogla bi se podosta zakomplicirati.

Benfica ne želi izgubiti svog trenera i aktivno rade kako bi ga zadržali u klubu. Sportski direktor Jose Manuel Rui Costa navodno mu je već ponudio produljenje ugovora, no Mourinho ga (barem zasad) nije potpisao. Real ga pak može dovesti u bijelo kojem trenutku, ako plati njegovu izlaznu klauzulu od sedam milijuna eura te nakon toga dogovoriti osobne uvjete s njim.

'Pakiraj se i dolazi u Madrid!' Predsjednik Reala za vrijeme El Clasica panično zvao jednog čovjeka Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Benfica je ispregovarala tu klauzulu kao svojevrsnu zaštitu u slučaju da Mourinho na kraju sezone odluči napustiti klub. Ona je, međutim, aktivna u vrlo kratkom vremenskom roku. Aktivirat će se samo ako jedna strana odluči raskinuti ugovor u prozoru od deset dana nakon posljednje utakmice sezone.

Perez i Mourinho zasad su vrlo tajnoviti oko glasina o Mourinhovom povratku, no španjolski mediji pišu kako je već sve dogovoreno. U svakom slučaju, Kraljevski klub očekuju zanimljivo ljeto i još zanimljivija sljedeća sezona. Ostaje za vidjeti hoće li ga u njoj s klupe voditi Mourinho ili netko drugi.