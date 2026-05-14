OSJEĆA SE SPREMINIM

Nijemci tvrde: Rakitić će uskoro napustiti Hajduk, mogao bi se vratiti u bivši klub

Foto: PIERRE ALBOUY/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
14.05.2026.
u 17:22

Od prošlog ljeta radi u Hajduku te je igrao ključnu ulogu u dovođenju trojice španjolskih nogometaša u Split - Ikera Almene, Edgara Gonzaleza i Huga Guillamona

Ivan Rakitić, proslavljeni hrvatski reprezentativac, preuzeo je ulogu tehničkog direktora u Hajduku nakon što je prošlog ljeta u istom klubu zaključio igračku. 38-godišnji bivši nogometaš usko je surađivao s tadašnjim sportskim direktorom bijelih Goranom Vučevićem koji je već napustio klub. Rakitić je ugovorom vezan za Hajduk do ljeta 2028., no njemački Sky Sports piše kako bi mogao napustiti Split već ovog ljeta.

Zasad nije poznato gdje bi mogao nastaviti karijeru, no Nijemci tvrde kako nije nemoguće da se vrati u Bundesligu. Rakitić je od 2007. do 2011. 135 puta obukao dres Schalkea, posrnulog velikana koji se ove sezone vratio u Bundesligu nakon tri godine. Održao je dobre odnose s Rudarima pa je tako za njemačke medije rekao: "Nadam se da će uhvatiti zamah za novu sezonu te da je uspjeh u Bundesligi, a potom i povratak u Europu, samo pitanje vremena" - nakon što je klub potvrdio povratak u elitni rang.

Povezivalo ga se i s mjestom sportskog direktora Basela, kluba u kojem je započeo karijeru (budući da je rođen u Švicarskoj), no Rakitić je tu ponudu odbio. On trenutačno pohađa UEFA-inu obuku za menadžere, no mogao bi prekinuti školovanje jer se osjeća spremnim preuzeti ključnu ulogu u nekom klubu.

Od prošlog ljeta radi u Hajduku te je igrao ključnu ulogu u dovođenju trojice španjolskih nogometaša u Split - Ikera Almene, Edgara Gonzaleza i Huga Guillamona. Od veljače volonterski obnaša funkciju tehničkog direktora, no čini se kako bi ju vrlo brzo mogao napustiti.
