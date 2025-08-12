Naši Portali
VELIKI GAF

Irska nacionalna televizija napravila blamažu koja će odjeknuti u Hrvatskoj. Ovo im nije trebalo

Susret Rijeke i Shelbournea u prvoj utakmici trećeg pretkola za ulazak u Europsku ligu
Nel Pavletic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
12.08.2025.
u 09:52

Za povijesni podvig trebaju danas obraniti prednost protiv hrvatskog prvaka Rijeke od 2:1 jer su tim rezultazom slavili na Rujevici.

Irski nogometni prvak Shelbourne danas ima povijesnu priliku osigurati prvi puta grupnu fazu nekog europskog natjecanja u 130-godišnjoj povijesti kluba. Za taj podvig trebaju danas obraniti prednost protiv hrvatskog prvaka Rijeke od 2:1 jer su tim rezultazom slavili na Rujevici.

Ukoliko naš predstavnik bude uspješniji što svi naravno priželjkujemo, Irci će imati novu priliku u playoffu Konferencijske lige protiv pobjednika susreta Vikingur-Linfield (Vikingur pobijedio 2:1 na domaćem terenu). Posljednji put su Shelsi takvu priliku imali također zahvaljujući hrvatskom predstavniku. Dogodilo se to 2004. kada su izbacili Hajduk u drugom kolu kvalifikacija za Ligu prvaka. 

Toga se prisjetio i irski protal RTE (irska nacionalna radiotelevizija), ali su napravili gaf te zamijenili Hajduk s Dinamom.

- Više od 20 godina nakon njihove slavne pobjede protiv Dinama iz Zagreba, utakmice koja je Shelsima dala nezamislivu priliku da se irska momčad kvalificira za Ligu prvaka, Redsi su se napokon vratili u ovu fazu - napisano je u tekstu irskog nacionalnog portala.

Ključne riječi
Shelbourne Hajduk Rijeka Dinamo

