Infrastruktura kasni, hvalimo se sitnicama, to je najveća sramota u Hrvatskoj

Ivica Vrdoljak, bivši veznjak Dinama, odlično poznaje situaciju u poljskom nogometu, posebno u Legiji iz Varšave čiji se napadač Mahir Emreli spominje kao potencijalno pojačanje Dinama.

– On bi sigurno bio pojačanje jer se radi o kvalitetnom igraču koji traži loptu u dubinu, a Dinamo nema takvog napadača. On je pravi gol-igrač. No u zadnje vrijeme dosta je promašivao u stilu Ilije Sivonjića i to je možda jedan od razloga zašto Legija trenutačno tako loše stoji u prvenstvu. Valjda je to odraz stanja cijele momčadi, a uglavnom je promašivao kod rezultata 0:0. Najmanje pet takvih utakmica su izgubili – počeo je Vrdoljak.

– No u Europi mu je dosta toga ulazilo. Na početku priče opisali su ga kao pravo pojačanje. Došao je bez odštete i nije tražio prevelik ugovor, oduševljavao je. Statistički je najbolji Legijin igrač. Naravno, da je zabijao sve te promašaje, onda bi ga tražili i veći klubovi od Dinama. Ima 24 godine i Dinamo još može i zaraditi na njemu. Zasad je ponudio raskid ugovora na štetu kluba jer je napadnut u onom incidentu s navijačima. Ne znam kakve su pravne interpretacije, to ćemo još vidjeti.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 26.12.2021., Dom sportova, Zagreb - 50. Malonogometni turnir Kutija Sibica, polufinale veteranskog turnira: Skripta - Promotionplay-Domograd. Ivica Vrdoljak. Photo: Luka Stanzl/PIXSELL

Vrdoljak intenzivno prati zbivanja u našem klupskom nogometu.

– Ne iznenađuje me što je Dinamo prvi jer ima najbolji kadar. No drago mi je što se zahuktala ta borba za naslov prvaka. Opet imamo četiri momčadi koje ravnopravno konkuriraju za naslov, a javljaju se i ostali, poput Gorice ili Lokomotive. Dinamo će opet biti prvak jer je očito krenuo u novu ofenzivu s pojačanjima.

Komentirao je i jačanje konkurencije.

– To me jako veseli. Jako mi se sviđa Rijekin koncept zadnjih nekoliko godina. Pokazali su da i s ograničenim budžetom možete do naslova prvaka, kupa ili Europske lige. Zadnjih nekoliko godina imaju kontinuitet. Osijek je, naravno, pokazao koliko je financijska stabilnost nužna da bi se pariralo Dinamu. Također, svi su sretni kada vide koliko se stvari mijenjaju u Hajduku. Svaki dinamovac želi Hajduk pri vrhu, ali stepenicu ispod Dinama. Veseli me što se Split probudio i očito se u Hajduku dobro radi. Samo ne smiju posustati čak ni u slučaju neuspjeha. Čak i ako ove godine ne bude trofeja. Jer, momčad i pobjednički sustavi ne nastaju preko noći. Takve okolnosti dobre su za hrvatski nogomet. Nadam se da ćemo u bliskoj budućnosti imati dvije momčadi koje će konkurirati za plasman u Ligu prvaka. To su jako važne stvari za naš nogomet i koeficijent, odnosno imidž u Europi – kaže Vrdoljak.

Posebno je naglasio jednu stvar.

– Infrastruktura nam jako kasni i to je najveća sramota hrvatskog nogometa. Ne možete se hvaliti s nekoliko novih travnjaka. Pa na čemu bi se trebalo igrati, na betonu!? Mi se hvalimo tako minimalnim pomacima. Pa čak i da se dogodi nekakav novi stadion, to je opet premalo. Smiješne se teze promoviraju. Ne vidim da će se u bliskoj budućnosti te ključne stvari promijeniti nabolje – zaključio je Ivica Vrdoljak.