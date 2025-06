Indiana povela u NBA finalu, dvije pobjede dijele je do naslova

PRISJEĆANJE NA VELIKANA

Svi se i danas klanjaju hrvatskoj legendi: 'Malo je bilo takvih kao Krešo. Zaslužuje strahopoštovanje...'

Baš kao što je kao igrač bio ispred svog vremena, to je nastojao biti i kao trener. On je od nas očekivao da radimo što je i on radio, no takvih je igrača bilo jako malo - rekao je Stojko Vranković