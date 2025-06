NBA Zubac: Kao klincu meni je jedan od uzora bio Ivano Balić i to sam mu rekao

Diljem zadarskog poluotoka jučer je bilo vrlo živahno. A u Danima Krešimira Ćosića najviše uživaju očito najmlađi Zadrani koji su bili u prilici nakratko se podružiti, pa tako i slikati, sa svojim sportskim idolima. A možete samo zamisliti oduševljenje onih mališana koji su se uspjeli fotografirati s svojedobno najboljim svjetskim rukometašem Ivanom Balićem, rukometnim olimpijcima Igorom Vorijem i Slavkom Golužom ili pak s, trenutačno, jednim od najboljih NBA centara, 213 centimetara visokim Ivicom Zupcem.

- Ovo je jako lijep događaj, u čast legende hrvatske košarke, da se podružimo s djecom kako bi dobili neki poticaj da se počnu baviti sportom ili da se njime nastave baviti. Uvijek smo bili sportska nacija i nadam se da ćemo to i nadalje biti. A da bismo to ostali trebamo ovakvih okupljanja što više i to u svim gradovima.

Priznat će Big Zu da mu je drago kada vidi dječarce i djevojčice kako mu pristupaju s divljenjem i oduševljenjem.

- Drago mi je. I ja sam nekad bio od tih klinaca, koji se ugledao u naše sportaše, ne samo košarkaše. Drago mi je da sam u toj poziciji da nekome mogu biti poticaj a možda i uzor. Baš zbog toga i moji Clippersi dosta sudjeluju u tim aktivnostima u društvenoj zajednici. Clippersi baš puno ulažu, otvaraju nove terene po Los Angelesu.

A tko su bili njegovi uzori u osmoškolskim danima?

- Imao sam ja uzore u raznim sportovima. Evo, jučer sam imao priliku upoznati Ivana Balića kojem sam rekao da sam bio veliki fan i da smo na ulici igrali i rukomet zbog njega. Mi smo odrastali uz taj naraštaj rukometaša koji su osvojili svjetsko i olimpijsko zlato. On je bio jedan od tih kojima sam se divio.

A taj kojemu se Zubac divio bio je desetak metara dalje okružen dječjim mnoštvom pa se nadavao potpisa kao u najboljim igračkim danima.

- Lijepo je vidjeti da djecu zanima sport i to treba gurati kao ideju. Djecu treba animirati da se bave sportom a ne da im jedini sport bude igranje video igrica. I roditelji se oko toga trebaju potruditi, upisati svoju djecu u neki sport. Zapravo, uopće nije bitno hoće li biti vrhunski sportaši, bitno je da steknu naviku tjelesne aktivnosti - kazivao je rukometni velikan Balić koji je sve do svoje 15. godine trenirao košarku koju i danas prati pa tako i zna kolika je Zubac igračka veličina.

- Ivica igra vrhunski i drago mi je da ga djeca prepoznaju. I zato mislim da naše zvijezde ne samo u košarci nego i u drugim sportovima još bolje reklamirati i da mladi u njima imaju idole. A kada imaš idole onda je puno lakše i motivirati se za veći rad.

No, očito je i Ivano idol djeci.

- E to je sad već pitanje koliko su im roditelji ispričali o meni. No, lijepo je kada te djeca vole.

A sve to promatrala je i gospođa Ljerka Ćosić, supruga pokojnog Kreše kojoj je bilo puno srce gledati kako je uspjela akcija koju su organizirali, u najvećoj mjeri, njena kći idejotvorka Ana Ćosić Pajurin i vrhunska operativka Zdenka Zrilić.

- Trideset je godina prošlo, puno je to i velika je stvar da ga se ljudi još sjećaju. Srce mi je puno. Ova djeca dakako ne znaju kako je Krešo igrao košarku i što je značio no roditelji im očito prenose poruku. Nije toliko ni važno koliko je Krešo bio velik sportaš već je važna njegova poruka koja kaže nije važno biti najbolji ali je važno igrati se, baviti se sportom jer je to najbolji način za njihovo odrastanje.

S obzirom na to da je ovo jedan prilično velik organizacijski zahvat, koliko je održiva ideja da festival postane tradicionalan?

- Kad smo lani Ana i ja došli s tom idejom oni su to objeručke prihvatili jer ovo je i velika promocija grada. Ovo nije samo sjećanje na Krešu nego promocija Zadra. Ne očekujem da sljedeće godine bude u ovakvom obimu ali bih voljela da se nađe načina da se živi sport.

A zadarski klinci i klinceze imali su jučer priliku slikati se i s ponajboljom hrvatskom odbojkašicom Samantom Fabris, roditelji koji imaju sportaše su pak mogli slušati odbojkašku legendu Barbaru Ružić koja ima vrlo talentirana košarkaša. A i vaterpolo je imao svoj prezentacijski kutak pri čemu je jako puno zadarskih klinaca pokazalo zanimanje za taj sport što je obradovalo glasnogovornicu Hrvatskog vaterpolskog saveza Ivanu Janković.

- Drago mi je da se ovo događalo u gradu koji ne slovi za vaterpolsko središte ali da su klinci, kojima smo postavljali pitalice da bi zavrijedili nagrade, znali dosta o vaterpolu.