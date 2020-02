Ima najviše nastupa u El Clásicu: Igrat ću kao da mi je prvi!

Još je ostala gorčina u ustima igrača madridskog Reala, ali i navijača koji su prije koji dan morali gledati kako u njihovu nogometnom hramu kraljevska momčad teren napušta pognutih glava. Tamo ih je u srijedu u Ligi prvaka s 2:1 svladao Manchester City. Koliko su se uspjeli ohladiti i skupiti glave od tada, vidjet ćemo u nedjelju kada od 21 sat (Sportklub1) s Barcelonom igraju još jedan El Clásico u nizu.

– Sada moramo biti još ujedinjeniji i snažniji. Utakmica u nedjelju prilika je da promijenimo ovu situaciju – rekao je trener Zinedine Zidane koji dobro zna da se stvari u njegovoj momčadi moraju promijeniti što prije. Osim poraza u Ligi prvaka, bodovno zaostaje za Barcelonom u španjolskom prvenstvu. Katalonci trenutačno imaju 55 bodova, a Real 53.

Borba za ligaški naslov

Pokušat će se suigrači Luke Modrića probuditi iz zimskog sna i spasiti ugled i sezonu. A koliko je ta utakmica bitna pojasnio je i kapetan Reala Sergio Ramos koji ima najviše nastupa u El Clásicu. U prosincu prošle godine (tada je bilo 0:0) 43. put u karijeri bio je dio tog spektakla.

– To neće biti obična utakmica. Premda se igra za tri boda, to neće biti bilo kakav susret. Pobjeda nad Barcelonom donijela bi nam ogromnu radost te imala izniman utjecaj na psihičko stanje momčadi. Istina je da je španjolska liga vrlo konkurentna, ali mi ćemo se boriti za naslov. Uzbuđeni smo jer imamo dobre izglede za to – rekao je Ramos i dodao:

– Od početka tjedna cijelo je iskustvo drukčije. Puno je medijske pažnje oko toga, ali to je ono što tu utakmicu ​​čini tako sjajnom. Važno nam je da pobijedimo kod kuće, pred svojim navijačima. To nam je dodatna motivacija i pružit će nam veće zadovoljstvo ako pobijedimo. Uz njihovu potporu smo jači i to moramo pokazati.

Osvrnuo se i na svoj broj nastupa protiv Barcelone.

– Biti igrač s najviše nastupa u El Clásicu velik je izvor radosti. Nadam se da ću nastaviti tako i igrati u još mnogima. Jako sam uzbuđen, baš kao kada sam prvi put igrao u Clásicu. Nikada ne igram ​​kao da mi je to posljednja utakmica, igram kao da mi je prva, s najvećom ambicijom i željom da pobijedim. Tajna je u napornom radu, predanosti, ne gubljenju ambicija...

Zizou sjajno upravlja svlačionicom

Nakon posljednjeg Realova poraza na stadionu “Santiago Bernabeu” počele su kritike na računa trenera Zidanea. No, Ramos je stao na njegovu stranu.

– Odličan je trener, ne samo zbog svojih rekorda i svih trofeja koje smo osvojili pod njegovim vodstvom. Ovdje je proveo mnogo godina kao igrač i zaista dobro vodi momčad. A nisu svi u stanju dobro voditi momčadi, ili barem ne tako prirodno kako on to čini.

Ni Barcelona se nije proslavila u posljednjoj utakmici jer je s Napolijem igrala 1:1 u Ligi prvaka, a Arturo Vidal dobio je crveni karton. Osim toga, bilo je i trzavica unutar kluba koje su Kataloncima malo poremetile mir. Tako da su im izgledi za nova tri boda gotovo jednaki, a hrvatski veznjaci Luka Modrić i Ivan Rakitć bit će na raspolaganju svojim momčadima.

Od drugih susreta koji se igraju za vikend, zanimljiv će biti onaj u Italiji gdje se u nedjelju (20.45) sastaju Juventus i Inter.

Na Otoku, Liverpool što prije želi potvrditi dugo čekani naslov prvaka, a priliku ima već danas (18.30) kada se sastaje s Watfordom.

Mateo Kovačić će, pak, ponovno pokušati impresionirati Francka Lamparda u utakmici s Bournemouthom (16 sati).

A važna utakmica čeka i Slavena Bilića. Njegov WBA (16 sati) u Championshipu dočekuje s Wigan.

