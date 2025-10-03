Igrao za Dinamo i Crvenu zvezdu, a evo gdje je danas: 'Dali su mi otkaz preko poruka, smiješno'

Luis Ibanez (37), nekadašnji igrač Dinama i Crvene zvezde, karijeru nastavlja u Hrvatskom dragovoljcu. Iskusni Argentinac nedavno je raskinuo suradnju sa Sesvetama, gdje je proveo tek dva mjeseca i upisao svega 11 minuta igre.

- Sezonu sam započeo u Sesvetama, ali sada odlazim u Hrvatski dragovoljac, znam ljude koji su ušli u klub pa sam sada opet kući u Zagrebu. Ne bih previše pričao o Sesvetama, tamo sam dobio otkaz preko poruke i malo mi je to smiješno. Bolje da ne govorim previše o tome - rekao je nedavno Lucho za Večernji list.

Najviše se pamti njegovo razdoblje u Dinamu tijekom kojih je osvojio sedam naslova prvaka Hrvatske. Na Maksimir je stigao iz Boca Juniorsa, a tijekom karijere nosio je i dresove Gyora, Crvene zvezde, Trabzonspora, Karabükspora, Zrinjskog, Grafičara, Jaruna te Sesveta.

Sada će novi izazov imati u Hrvatskom dragovoljcu, klubu koji trenutačno zauzima posljednje mjesto u SuperSport Drugoj NL što je treća liga. Imaju tek tri osvojena boda u šest odigranih kola.