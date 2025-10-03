Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 181
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
DOBOR POZNATO LICE

Igrao za Dinamo i Crvenu zvezdu, a evo gdje je danas: 'Dali su mi otkaz preko poruka, smiješno'

ARHIVA - 2010. Zagreb: Dinamo proslavio naslov prvaka Hrvatske
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
03.10.2025.
u 17:45

- Sezonu sam započeo u Sesvetama, ali sada odlazim u Hrvatski dragovoljac, znam ljude koji su ušli u klub pa sam sada opet kući u Zagrebu. Ne bih previše pričao o Sesvetama, tamo sam dobio otkaz preko poruke i malo mi je to smiješno. Bolje da ne govorim previše o tome - rekao je nedavno Lucho

Luis Ibanez (37), nekadašnji igrač Dinama i Crvene zvezde, karijeru nastavlja u Hrvatskom dragovoljcu. Iskusni Argentinac nedavno je raskinuo suradnju sa Sesvetama, gdje je proveo tek dva mjeseca i upisao svega 11 minuta igre.

- Sezonu sam započeo u Sesvetama, ali sada odlazim u Hrvatski dragovoljac, znam ljude koji su ušli u klub pa sam sada opet kući u Zagrebu. Ne bih previše pričao o Sesvetama, tamo sam dobio otkaz preko poruke i malo mi je to smiješno. Bolje da ne govorim previše o tome - rekao je nedavno Lucho za Večernji list. 

Najviše se pamti njegovo razdoblje u Dinamu tijekom kojih je osvojio sedam naslova prvaka Hrvatske. Na Maksimir je stigao iz Boca Juniorsa, a tijekom karijere nosio je i dresove Gyora, Crvene zvezde, Trabzonspora, Karabükspora, Zrinjskog, Grafičara, Jaruna te Sesveta.

Sada će novi izazov imati u Hrvatskom dragovoljcu, klubu koji trenutačno zauzima posljednje mjesto u SuperSport Drugoj NL što je treća liga. Imaju tek tri osvojena boda u šest odigranih kola.

Sjajni Dinamo na krilima čudesnog Ljubičića stigao do nove velike europske pobjede!
Ključne riječi
Hrvatski dragovoljac Luis Ibanez

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još