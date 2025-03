Igor Tudor ostvario prvu pobjedu na klupi Juventusa, i on je sudjelovao u akciji za gol

Nakon turbulentnog razdoblja koje je kulminiralo otkazom Thiagu Motti poslije dva teška poraza, Juventus je pod vodstvom novog trenera Igora Tudora započeo novu eru. Hrvatski stručnjak debitirao je pobjedom, a njegova momčad svladala je Genou na Allianz Stadiumu minimalnim rezultatom 1-0 u sklopu 30. kola Serie A. Pobjeda je donijela prijeko potrebna tri boda u borbi za Ligu prvaka i tračak optimizma među navijače 'Stare dame'. Od samog početka bilo je vidljivo da Igor Tudor donosi drugačiju energiju na klupu Juventusa. Njegov angažman uz aut liniju bio je zarazan, a stil igre odmah je naišao na bolji odjek kod domaće publike. Već u ranoj fazi utakmice vidjela se namjera za bržom i okomitijom igrom. Domaćini su zaprijetili preko Kenana Yildiza, čiji je udarac glavom s gol-linije izbacio Stefano Sabelli.

Ključni trenutak dogodio se u 25. minuti, a zanimljivo je da je i sam Tudor imao direktnu ulogu u akciji. Brzo je reagirao pokupivši loptu pored terena i dodao je Teunu Koopmeinersu za brzo izvođenje auta. Lopta se odbila od Dušana Vlahovića i došla do mladog turskog talenta Kenana Yildiza. On je sjajnim driblingom prošao Konija De Wintera i iz teškog kuta, iskosa s desne strane, preciznim udarcem pogodio suprotni kut za vodstvo Juventusa i oduševljenje na tribinama. Bio je to Yildizov prvi pogodak još od siječnja i važan znak povjerenja novog trenera u igrače poput njega i Vlahovića, koji su se mučili pod Motom. "Jednostavno se dogodilo. Nije bilo nešto što smo vježbali," komentirao je Tudor svoju brzu reakciju kod auta.

Tudor nije gubio vrijeme s uvođenjem promjena. Odmah je transformirao pristup u odnosu na prethodnika, postavivši igru s tri braniča u zadnjoj liniji i inzistirajući na bržim, okomitim dodavanjima umjesto fokusa na posjed lopte. "Imali smo samo dva ili tri treninga, jasno je da je entuzijazam porastao, ali ograničeno je što možete učiniti taktički i psihološki u tako kratkom roku," izjavio je Tudor za DAZN. "Sve je drugačije, taktički sustav, ali i navikli su na drugačiji stil. Želim biti okomitiji i s drugačijim intenzitetom."

Dolazak Igora Tudora u Juventus predstavlja svojevrsnu 'vatrogasnu' mjeru. Potpisao je kratkoročni ugovor vrijedan oko 500.000 €, koji pokriva posljednjih devet utakmica Serie A i nastup na unosnom FIFA Svjetskom klupskom prvenstvu 2025. godine. Cilj je jasan i nedvosmislen: osigurati plasman među prva četiri kluba u Serie A i time izboriti nastup u Ligi prvaka iduće sezone. Uspije li 46-godišnji Hrvat u toj misiji, klub će razmotriti produženje ugovora na još jednu sezonu, a Tudor se već našalio kako bi volio ostati na klupi i deset godina. Međutim, pritisak je velik. Njegov prethodni angažman u Laziju prošle sezone, gdje je također uskočio kao zamjena, nije završio potpuno uspješno – klub je završio sedmi, tik izvan pozicija za Europu, a Tudor je napustio Rim zbog neslaganja s upravom oko transfera. Povijest ne ide nužno na ruku, a sportski direktor Cristiano Giuntoli, koji je prvo doveo Mottu, a sada vratio Tudora (koji je već bio pomoćnik Pirlu u sezoni 2020./21.), također je pod povećalom.

Potporu Tudoru pružio je legendarni vratar Juventusa, Gigi Buffon. "Igor se uvijek isticao kada bi se pridružio grupi zbog svoje fizičke prisutnosti i jer prenosi važne ideje," rekao je Buffon za Sky Sport Italia, izrazivši vjeru da Tudor može izvući potencijal iz momčadi. Ipak, dodao je i upozorenje: "Donijet će pozitivnu energiju i želim mu sreću. Trebat će mu je da postigne pobjedničke rezultate."

Nakon posljednjeg sučevog zvižduka, Igor Tudor nije krio zadovoljstvo ostvarenim rezultatom. "Vrlo sam zadovoljan jer je Genoa ozbiljna momčad koja igra dobro i puno trči," rekao je Tudor. "Dolazili smo nakon teškog razdoblja. Sretan sam jer su dečki razumjeli što tražim, željeli su napraviti puno stvari. Borili smo se srcem da dođemo do ovog rezultata."

Unatoč pobjedi, utakmica nije bila bez napetosti. Genoa, koju prema izvorima vodi bivši igrač Juventusa Patrick Vieira (iako je stvarni trener Alberto Gilardino), imala je svoje prilike, posebno početkom drugog poluvremena kada je Andrea Pinamonti atraktivnim volejem bio blizu izjednačenja. Juventus je u završnici mogao potvrditi pobjedu, ali je vratar Genoe Nicola Leali sjajno obranio pokušaje Pierrea Kalulua i snažan udarac Manuela Locatellija iz daljine.

Tudor je priznao da ima prostora za napredak, posebno istaknuvši formu Teuna Koopmeinersa, koji se ponovno mučio i bio ispraćen zvižducima dijela publike prilikom izlaska iz igre. "Slažem se da nije u sjajnom trenutku forme, to je očito. Jedini izlaz je naporan rad, fizički i mentalni. Dobar je dečko, stalo mu je, ima talentiranu nogu. Revitalizirat ćemo ga," zaključio je Tudor. Kritičniji promatrači (poput onih s portala JuveFC) ističu da je igra i dalje bila neuvjerljiva te da će trebati značajno podići razinu za nadolazeće izazove, no pobjeda nakon primljenih sedam golova u prethodne dvije utakmice bez odgovora svakako predstavlja korak naprijed.