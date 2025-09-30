Naši Portali
MORAJU NA TEŠKO GOSTOVANJE

Igor Tudor našao se u problemu, klub objavio vijest koja će rastužiti i njegove navijače

Serie A - Juventus v Atalanta
JENNIFER LORENZINI/REUTERS
VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
30.09.2025.
u 18:45

Službeno je Juventus objavio da dvoboj drugog kola Lige prvaka neće odigrati 28-godišnji brazilski obrambeni igrač Gleison Bremer te četiri godine mlađi francuski vezni nogometaš Khephren Thuram

Torinski Juventus, sastav kojeg vodi hrvatski trener Igor Tudor, bit će oslabljen ove srijede na gostovanju kod Villarreala gdje će morati igrati bez dvojice važnih nogometaša. Službeno je Juventus objavio da dvoboj drugog kola Lige prvaka neće odigrati 28-godišnji brazilski obrambeni igrač Gleison Bremer te četiri godine mlađi francuski vezni nogometaš Khephren Thuram.

Obojica su se ozlijedila na posljednjoj prvenstvenoj utakmici u kojoj je Juventus remizirao 1-1 protiv Atalante. Bremer i Thuram u tom su ogledu travnjak napustili tijekom drugog poluvremena. Iz kluba nisu službeno obznanili kada se može očekivati njihov povratak u momčad.

U prvom kolu Lige prvaka Juventus je odigrao najuzbudljiviju utakmicu na startu novog ciklusa ovog elitnog natjecanja te je u Torinu remizirao 4-4 protiv dortmundske  Borussije koju vodi također hrvatski stručnjak Niko Kovač. Villarreal je s minimalnih 0-1 poražen u Londonu od Tottenhama. Villarreal i Juventus igraju u srijedu s početkom u 21 sat.
Ključne riječi
Liga prvaka Juventus Igor Tudor

