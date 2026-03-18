Igor Tudor danas mora obraniti čast kluba, a i svoj posao

Danas ćemo doznati preostala četiri putnika među osam najboljih u ovoj sezoni Lige prvaka. Preostale parove osmine finala možemo razdvojiti na dva dijela, one koji još uvijek sa sobom nose rezultatsku napetost te one koji se čine kao formalnost.

U ranijem terminu (18.45) očekuje nas uzvrat dvoboja Barcelone i Newcastlea na Camp Nou. U prvom dvoboju Barca se provukla do 1:1 remija pogotkom Laminea Yamala u sudačkoj nadoknadi iz kaznenog udarca, a ako je suditi po prvom dvoboju protiv engleske momčadi, Kataloncima neće biti lako. Barcelona je pobijedila u 23 od 29 dvomeča u nokaut fazi Lige prvaka nakon što je u prvoj utakmici remizirala, a 11 od 14 puta prošla je dalje kad je prvi susret završio rezultatom 1:1. Iako je momčad Hansija Flicka jako efikasna, s druge strane nosi se s propusnom obranom zbog rizične visoko postavljene zadnje linije. To dokazuje i podatak da u posljednjih 12 uzastopnih utakmica u Ligi prvaka Barcelona nije uspjela sačuvati čistu mrežu. No Blaugrani ide u prilog činjenica da je trenutačno u nizu od 14 domaćih utakmica bez poraza protiv engleskih klubova. Posljednji je put na svojem stadionu Barca od Engleza poražena još tamo 2007. godine protiv Liverpoola. S druge strane, Newcastle je u posljednjih deset europskih dvomeča izgubio uzvratnu utakmicu tek jednom (sedam pobjeda, dva poraza), a dodatni motiv za englesku momčad predstavlja i činjenica da se Newcastle nikad u svojoj povijesti nije plasirao u četvrtfinale Lige prvaka. Što se tiče značajnih izostanaka, jedna i druga momčad u dvoboj ulaze bez ključnih veznih igrača (Frenkie De Jong i Bruno Guimaraes), a Barca ne može računati ni na svoje bekove, Alejandra Baldea i Julesa Koundéa.

Vrlo zanimljivo bit će i na Anfieldu, na kojem će Liverpool loviti 0:1 deficit iz prve utakmice protiv turskog Galatasaraya. Osmina finala postala je svojevrsni bauk za Liverpool, budući da je engleski prvak u posljednje dvije sezone ispadao upravo u ovoj fazi natjecanja. S druge strane, Galatasaray traži svoj prvi plasman u četvrtfinale natjecanja još od sezone 2012./2013., kad su za klub igrale zvijezde poput Didiera Drogbe i Wesleya Sneijdera.

Preostala dva uzvrata već se smatraju riješenima, ali i dalje na njih gledamo s posebnom pozornošću uzevši u obzir hrvatske predstavnike. Hrvatski trener Igor Tudor sa svojem Tottenhamom u uzvratu protiv Atletica nema ispred sebe cilj preokreta nakon teškog 2:5 poraza u prvom susretu, već više barem donekle obraniti čast kluba, a time i svoj trenerski mandat.

Još je veći poraz u prvom dvoboju doživjela Atalanta, koju je Bayern u Bergamu “razbio” sa 6:1. Za momčad Vincenta Kompanyja domaći će uzvrat biti tek odrađivanje posla, a u prvim sastavima obje momčadi očekuju se hrvatski reprezentativci Josip Stanišić i Mario Pašalić.