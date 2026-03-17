Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 221
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ALPSKA LIGA

Sisak pobijedio Cortinu u gostima i poveo 3-1 u četvrtfinalu playoffa

Sisak: Alpska hokejaška liga, KHL Sisak dočekao je Cortinu
Nikola Cutuk/PIXSELL
VL
Autor
Hina
17.03.2026.
u 23:02

Sisak je u utorak pobijedio talijansku Cortinu u gostima rezultatom 0-3 (0-0, 0-2, 0-1) i poveo 3-1 u četvrtfinalnoj seriji playoffa Alpske lige. 

Klub sa Zibela je u Južnom Tirolu ostvario veliku pobjedu u gostima koja ga je dovela nadomak povijesnog uspjeha. Sada mu nedostaje jedna pobjeda da uđe u polufinale Alpske hokejaške lige već u svojoj drugoj sezoni od kako se tamo natječe.

U prvoj trećini večerašnje utakmice Siščani su bili nešto agresivniji i uputili 11 udaraca na gol suparnika, naspram osam domaćih, ali mreže se nisu zatresle.

Presudan je bio drugi period kada su Vitezovi dva puta matirali finskog vratara na golu domaćih. Prvo je to učinio Tjaš Lesničar u 30. minuti, a osam minuta kasnije vodstvo je udvostručio Marijus Dumčius.

S 0-2 za Sisak ušlo se u treću trećinu u kojoj je Cortina uzalud pokušavala okrenuti utakmicu, koju je hrvatski prvak umješno kontrolirao. Točku na "i" za velikih 0-3 stavio je Vito Idžan tri sekunde prije kraja. 

Opet je sjajan bio vratar Vilim Rosandić koji je ostvario svoj novi shutout obranivši svih 30 udaraca talijanskih igrača.

Tako se Vitezovi iz Cortine vraćaju s brejkom i već u četvrtak na Zibelu pred svojim vjernim navijačima u Ledenoj dvorani imaju priliku ostvariti četvrtu pobjedu koja bi ih odvela u polufinale Alpske hokejaške lige.
Ključne riječi
Hokej Sisak

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!