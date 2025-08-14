Igor Štimac s prvacima BiH osigurao europsku jesen, Zrinjski pobijedio na Islandu

Nogometaši Zrinjskog otputovali su na daleki Island s rezultatskim pritiskom nakon što je prvi susret pod Bijelim Brijegom završio s neugodnih 1:1, rezultatom koji je favorizirao domaćina. Unatoč nepovoljnom ishodu prve utakmice i specifičnim uvjetima igre na umjetnoj travi, momčad Igora Štimca od prve je minute pokazala karakter i odlučnost. Utakmica na stadionu Kópavogsvöllur započela je na savršen način za prvake Bosne i Hercegovine. Već u 7. minuti, nakon ubačaja s lijeve strane, nezaustavljivi Nemanja Bilbija pokazao je zašto godinama nosi status legende kluba. U gužvi pred golom, iskusni napadač se najbolje snašao i gotovo instinktivno, koljenom, pospremio loptu u mrežu za rano vodstvo i erupciju oduševljenja malobrojnih, ali glasnih navijača Zrinjskog koji su potegnuli na sjever kontinenta. Taj pogodak u potpunosti je promijenio dinamiku susreta, dajući gostima psihološku prednost i kontrolu nad igrom.

Rano vodstvo dalo je krila gostima iz Mostara koji su u ostatku prvog poluvremena u potpunosti dominirali terenom, stvarajući niz prilika kojima su mogli i ranije riješiti pitanje pobjednika. Posebno je opasan bio strijelac Bilbija, koji je u dva navrata bio blizu drugog pogotka. U 26. minuti, nakon sjajnog centaršuta Kerima Memije, Bilbijin udarac glavom fantastičnom je paradom zaustavio domaći vratar. Pred sam kraj poluvremena, njegov je snažan udarac s dvadesetak metara prohujao tik uz vratnicu. Ipak, najveću priliku propustio je Mikić, koji je u jednoj situaciji bio sebičan u kontranapadu, ne uposlivši dvojicu usamljenih suigrača na drugoj strani, što je moglo skupo koštati njegovu momčad.

Srećom po goste, propuštene prilike nisu ih kaznile, a drugo poluvrijeme započelo je na jednako idealan način kao i prvo. Već u 47. minuti, Zrinjski je udvostručio svoju prednost. Tomislav Kiš uputio je oštar i neugodan centaršut u kazneni prostor, a nespretni domaći branič Valgeirsson skrenuo je loptu u vlastitu mrežu za 2:0. Činilo se tada da je priča završena i da mostarski klub mirno plovi prema play-offu Europske lige. Zrinjski je imao sve u svojim rukama, potpunu kontrolu rezultata i igre, no sredinom drugog dijela uslijedila je nepotrebna neopreznost koja je vratila dramu u utakmicu i unijela nervozu u redove Mostaraca.

Igrala se 60. minuta kada je Hrvoje Barišić bespotrebno srušio igrača Breidablika u svom kaznenom prostoru, a grčki sudac Anastasios Papapetrou bez razmišljanja je pokazao na bijelu točku. Odgovornost je preuzeo Gunnlaugsson i rutinski pogodio za 2:1, vrativši Islanđane u život. Taj gol pokrenuo je lavinu napada domaćina, koji su osjetili da mogu doći do izjednačenja i produžetaka. Uslijedile su minute grčevite borbe i opsade gola Zrinjskog. U 68. minuti, vratar Marko Karačić izrastao je u junaka, spasivši svoju momčad nevjerojatnom obranom nakon što je jedan igrač Breidablika ostao potpuno neometan na desetak metara od gola. Obrana prvaka BiH izdržala je sve nalete do kraja, a u sudačkoj nadoknadi domaći su ostali i s igračem manje, što je bio konačni pečat na veliku pobjedu.

Ovom pobjedom Igor Štimac ispunio je prvi i najvažniji cilj postavljen pred njega – uvođenje kluba u grupnu fazu europskog natjecanja. Prolaskom u play-off Europske lige, Zrinjski je osigurao najmanje igranje u skupinama Konferencijske lige, što klubu donosi ogroman sportski prestiž, ali i financijsku injekciju od minimalno tri milijuna eura. U posljednjoj prepreci za ulazak u Europsku ligu, Zrinjski će se sučeliti s pobjednikom dvoboja između nizozemskog Utrechta i švicarskog Servettea. Bez obzira na ishod tog dvomeča, europska jesen u Mostaru je zajamčena.