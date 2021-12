Igor Bišćan u Dinamu najlogičniji je put, čak bi ga i Mamići htjeli vidjeti na klupi

Sljedećih nekoliko tjedana u medijskom će prostoru i nogometnim kuloarima biti rezervirano za procjene o novom treneru Dinama. Sljedeća dva tjedna bit će ključna, slušali smo zadnje dvije godine dobro poznatu mantru naših epidemiologa. Sada to vrijedi i za Dinamo jer riječ je o izboru novog trenera.

Igrači ga uvijek slijede

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 31.05.2021., stadion Ljudski vrt, Maribor, Slovenija - UEFA Europsko U21 prvenstvo, cetvrtfinale, Spanjolska - Hrvatska. Alvaro Fernsndez, Stipe Biuk, Josko Gvardiol, izbornik Hrvatske Igor Biscan Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

Jedno od imena koje se svakako nameće jest i ono Igora Bišćana. Izbornik mlade hrvatske nogometne reprezentacije posljednjih nekoliko godina raste u trenerskom smislu, odnosno izrastao je u ozbiljno trenersko ime. Od Rudeša koji je doveo do prve lige, preko Olimpije s kojom je u Sloveniji osvojio dvostruku krunu i Rijeke s kojom je uzeo hrvatski Kup i osvojio drugo mjesto...

Danas se o Bišćanu u hrvatskim nogometnim krugovima govori isključivo pozitivno, a i u samim počecima trenerske karijere vidljivo je bilo da ima urođen talent za vođenje i upravljanje momčadi. U skladu s tim, igrači su mu nerijetko vraćali i iznad svojih objektivnih kapaciteta. Pa i danas, kada pogledate izjave mladih reprezentativaca, vidjet ćete da su one inspirirane nevjerojatnom lojalnošću izborniku.

Bišćan ima rezultate možda baš i zbog toga što je 'posebna glava' i svoj u svakom smislu. Potpuno nenametljive prirode i nesklon samopromociji u medijima, Igor Bišćan na svoj je način gradio trenerski autoritet zadnjih godina. I u tome je očito uspio.

Sigurno bi Dinamu riješio nekoliko vitalnih problema što se tiče funkcioniranja momčadi. A igrači koji slijede trenerove zamisli i uvažavaju autoritet vjerojatno su neki od ključnih preduvjeta da stvari funkcioniraju u svakoj momčadi na svijetu, pa tako i Dinamu.

Svjesni su toga i oni koji razmišljaju o tome kako će Dinamo izgledati i u nadolazećem razdoblju. Jasno je to i Mamićima (koji iz Međugorja i dalje vuku konce) i sigurno bi htjeli vidjeti Bišćana na klupi maksimirskog kluba. Isto tako, na tržištu nema puno slobodnih trenera koji zadovoljavaju neke od ovih važnih kriterija.

Pitanje je što želi Bišćan. On je i prošle godine bio među kandidatima za trenera Dinama, a i sada se nameće kao jedino logično rješenje. Bilo je to nakon što je klub raskinuo s Nenadom Bjelicom. Raskid s aktualnim trenerom Osijeka pokazao se kao jedna od lošijih procjena novijeg doba u upravljanju Dinamom kada je o kadrovskoj politici riječ.

Nakon Bjelice epizodnu ulogu odigrao je Igor Jovićević, a Zoran Mamić poslije je odstupio zbog svima dobro poznatih razloga. Sve je kulminiralo kada su čelnici kluba procijenili da Damir Krznar nije dugoročno rješenje. A ono je maksimirskoj upravi, čini se, nadomak ruke...

Bio Mamićev kritičar

Foto: Igor Soban/PIXSELL 05.10.2021., Velika Gorica,- Trening Hrvatske nogometne reprezentacije U-21 na stadionu NK Gorice. igor Biscan. Photo: Igor Soban/PIXSELL

Eventualnim dolaskom Igora Bišćana, u očima Mamićevih kritičara, promijenio bi se donekle i imidž kluba. Posebice zbog činjenice da je Bišćan svojedobno bio jedan od većih kritičara Mamićeva lika i djela, najblaže rečeno.

Dolazak osobe s takvim referencama sigurno bi relaksirao tenzije oko Dinama i u tom smislu. Jer, promijenila bi se predodžba o upravljačkim strukturama kluba odluče li dovesti čovjeka koji im u bliskoj prošlosti i nije bio naklonjen. U našem javnom diskursu takve stvari uglavnom se ne opraštaju. No još važnije, jasno je da će se ovakav scenarij dogoditi. Ako ne sada, onda sigurno u bliskoj budućnosti. Posebice nastavi li se Bišćan u trenerskom smislu razvijati istom dinamikom kao proteklih nekoliko godina. Ma to je zapravo prirodan put. Kakvi god vjetrovi puhali podno maksimirskih loža, bivši igrač i kapetan tog kluba, reprezentativac i dečko koji nije imao nikakve pogurance u sustavu kroz koji je nemoguće proći ako ih nemate zaslužuje priliku na klupi maksimirskog kluba.

Tamo mu je sigurno mjesto, nema sumnje da bi se isplatili svi napori čelništva da vrate Bišćana onamo kamo pripada. On već sada ima potencijal nametnuti autoritet u svlačionici, a to je u ovom trenutku najveći problem maksimirskog kluba. Još važnije, ima iskustvo u radu s mladim igračima, a to će uvijek biti jedna od najvažnijih postavki Dinamove razvojne strategije. Baš je na tom planu najvažnije da Dinamo ima kontinuitet.

Uostalom, jasno je da bi takav rasplet bio i iskorak za samog Bišćana, posebice nakon što je Zlatko Dalić produljio ugovor na kormilu hrvatske nogometne reprezentacije. Podsjetimo, Bišćan se spominjao i u kontekstu novog izbornika hrvatske A vrste, a to je pozicija za koju će sigurno konkurirati u budućnosti.