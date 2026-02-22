PERCEPCIJA I STVARNOST

Pavelin objavio knjigu o Hajduku: 'Jakobušić nam ništa nije rekao o transferu Pukštasa'

Stvarnost je, međutim, drukčija. Ne postoji zapisnik sjednice NO na kojem bi bio zabilježen “dogovoreni transfer” Pukštasa za 12 milijuna eura, niti je Nadzornom odboru ikada prezentirano da se pregovaralo s konkretnim klubom, a kamoli o takvom iznosu.