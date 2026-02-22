Vidović JE dobio puno prostora i poslao prizemnu loptu u sredinu, a u nastavku akcije mu se odbila lopta. Sjajnom je minijaturom podignuo loptu i zaobišao suparnika , ali novi centaršut nije bio precizan, no svakako čestitke za genijalan potez.
Izašli su Marina i Vuk, a ulaze Puclin i Tavares.
Evo i novog pogotka za Dinamo, sada je pogodio Bakrar za ukupno 12. pogodak sezone u svim natjecanjima.
Stojković je sjajno pronašao Mihu Zajca koji iz blizine matira Zeleniku, plavi su sve preokrenuli u nekoliko minuta.
Valinčić je ušao u sredinu i proslijedio loptu do Vidovića koji puca lijevom nogom, a lopta se od Zajca odbila u gol i prevarila Zeleniku.
Stojković je zamijenio Hoxhu.
Počelo je drugo poluvrijeme.
Gotovo je prvo poluvrijeme
Igrat će se minuta sudačke nadoknade u prvom poluvremenu
Odlična solo-akcija Latkovića, ali zaustavio ga je Livaković. Nanizao je Crnogorac Vidovića i Valinčića pa pokušao desnom nogom gađati suprotne rašlje, ali uhvatio je to Livaković
Boršić prekršajem zaustava kontranapad Dinama
Ponovno puca Latković iz voleja, ovoga puta puno bolje, ali blokirao je to McKenna
Beljo ruši Mamića i dobio žuti karton, požutio je i Škaričić na klupi domaćih
Sjajna obrana Zelenike! Igrači Varaždina nisu uspjeli izbaciti loptu iz vlastitog kaznenog prostora, ona je došla do Galešića koji puca iz blizine, a Zelenika odlično brani
Mišić je probao pucati nakon ubačaja Valinčića, ali njegov udarac završio je u bloku i izletio u prvi udarac iz kuta na utakmici
Pokušao je Latković volejem s ruba kaznenog prostora, ali nema opasnosti za Livakovića
Matej Vuk je postao prvi igrač sa žutim kartonom zbog udarca laktom u nos Brune Gode. Propustit će utakmicu s Hajdukom sljedećeg tjedna
Goda je dobio laktom u lice i ostao ležati, utakmica nakratko prekinuta
Vidović je pao u kaznenom prostoru Varaždina nakon duela s Boršićem. Tražili su gosti kazneni udarac, ali ništa nije sudio Patrik Pavlešić
Varaždin zamalo poveo. Posinković je ubacio s desne strane, Latković je pucao iz voleja, ali Livaković je odlično obrani. Potom Mamić puca u blok, a Vuk šalje loptu pokraj gola
Nema još uzbuđenja u Varaždinu, tek jedan neuspjeli pokušaj domaćih u drugoj minuti
Počela je utakmica u Varaždinu!
VARAŽDIN: Zelenika - Posinković, Lesjak, Mladenovski, Boršić - Marina, Duvnjak - Latković, Mamić, Vuk - Mamut
DINAMO: Livaković - Valinčić, Galešić, McKenna, Goda - Vidović, Mišić, Zajc - Bakrar, Beljo, Hoxha
Ovako trenutačno izgleda prvenstvena ljestvica HNL-a:
U 23. kolu HNL-a sastaju se četvrtoplasirani Varaždin i vodeći Dinamo. Za trenera plavih ovo je povratak u grad gdje je započeo svoj trenerski uspn. Nakon vrlo uspješne epizode u Varaždinu, Mario Kovačević vodio je i Slaven Belupo nakon čega ga je Zvonimir Boban odlučio dovesti u Dinamo.
Plavima je današnja utakmica vrlo bitna jer pobjedom bi drugoplasiranom Hajduku pobjegli na velikih osam bodova prednosti, a kako bijeli u kasnijem terminu igraju Jadranski derbi s Rijekom, Dinamu bi današnja pobjeda mogla jako puno zračiti. Ne treba ni zanemariti kako ova utakmica dolazi samo tri dana nakon teškog poraza od Genka u playoffu Europske lige pa se momčad ne nalazi u psihološki najboljoj situaciji, ali pobjeda bi itekako digla moral igračima uoči uzvrata u Belgiji.
Momčad Nikole Šafarića s druge je strane vrlo dobro ušla u drugi dio prvenstva s tri pobjede i remijem iz prve četiri utakmice. Taj je niz pozitivnih rezultata prekinut prošlog vikenda na Rujevici gdje je Rijeka slavila s 3:1. Još jedan problem za stratega domaćih su i brojni izostanci. Posebno je pogođena zadnja linija, a Šafarić u ovoj utakmici neće moći računati na Luku Škaričića, Roberta Punčeca, Matea Baraća, Silvija Ilinkovića i Franu Maglicu.
Kod Dinama od standarndih igrača nedostaje samo Ismael Bennacer.
Komentara 7
150 mil € i sezona i pol da gledamo ovo? To jednostavno ne može biti tolika nesposobnost, toliko devastirati klub. To moraju biti osobni interesi ispred svega. Ovo je katastrofa... Loše, bezidejno, uvijek potpuno isto, ista shema, bez imalo ideje. Ako se nešto uspije napraviti, to je isključivo radi individualnog bljeska ili teške pogreške suparnika. Sve što je bio problem na ljeto, sada je još izraženije... A i trener uvijek melje isto, isto prije utakmice, uvijek isto poslije utakmice i uvijek su se dečki trudili, nisu imali sreće, bla, bla, bla... Pa tko to više puši? Osim kada se treba napisati PR članak, nema baš nekih pozitivnih stvari oko kluba. Jedino navijači, jadni kada dođu i gledaju ovo...
Vec davno su se morali Boban i Kovacevic istjerat iz Dinama.U sto su oni pretvorili Dinamo!
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
