Idemo po to zlato: 'Igrači žive za to, dat' će i zadnji atom snage'

Hrvatska košarkaška reprezentacija do 20 godina danas će se od 19 sati u njemačkom Chemnitzu boriti za zlatnu medalju na Europskom prvenstvu, a protivnik je Izrael.

Bit će to prvi put u povijesti da se hrvatska košarkaška reprezentacija ovog uzrasta bori za zlatno odličje na Europskom prvenstvu, a na putu do finala rušili su Francusku, Ukrajinu, Španjolsku, Veliku Britaniju, Italiju te domaćina Njemačku.

- Mislim da je ovo jako veliki uspjeh, međutim, eto, došli smo do finala i nećemo stati, dat ćemo sve od sebe. Igrači su za to spremni i mislim da žive za to i da će uspjeti iznaći i taj zadnji atom snage da se na kraju mi veselimo u finalnom susretu - najavio je finale trener Damir Rajković.

Finalni dvoboj počinje u 19 sati, prijenos možete pratiti na portalu Vecernji.hr, kao i na Fibinom YouTube kanalu.