Ibrahimović se 'razbio' od alkohola i spavao u kadi: 'Zmija me natjerala da pijem'

Zlatan Ibrahimović nije dugo nastupao za talijanskog prvaka Juventus, ali je spoznao jedan vrlo koristan savjet - nikada se ne igraj i ne pretjeruj s votkom.

U svojoj autbiografiji, legendarni nogometaš otkrio je anegdotu o najvećem pijanstvu koje je imao u karijeri.

Imao je totalni prekid filma, a krivac za to je bivši suigrač iz 'stare dame', proslavljeni David Trezeguet. Francuski as je nakon osvajanja titule u Serie A napio Ibru koji se uništio od alkohola.

Foto: Nicolas Briquet / Bestimage/BEST Zlatan Ibrahimovic assiste à la clôture du Salon international du livre de Sharjah à Sharjah aux Emirats Arabes Unis le 13 novembre 2022. © Nicolas Briquet / Bestimage Zlatan Ibrahimovic attends the closing of the Sharjah International Book Fair in Sharjah in the United Arab Emirates on November 13, 2022. Photo: Nicolas Briquet / Bestimage/BESTIMAGE

- Za to je bio kriv David Trezeguet, ta zmija me tjerala na pijanstvo i nagovorila da pijem čaše votke jednu za drugom. Zaspao sam u kadi nakon svega - otkrio je Zlatan.

Ibrahimovićeva avantura u Torinu nije trajala dugo. Nakon čuvenog skandala Calciopoli i izbacivanja Juventusa u drugu ligu, Šveđanin je digao sidro te 2006. godine potpisao za rivala Intera.

Standings provided by Sofascore

>> Sin predsjednika Milanovića veliki je talent: Ima 18 godina i 104 kg, prešao je u najtežu kategoriju!