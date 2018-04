Ibrahimović blizu odluke: Evo što je odgovorio na pitanje ide li na SP u Rusiji!

Zlatan Ibrahimović nedavno je napustio Manchester United i otišao u LA Galaxy, u kojem se dobro snašao. Pokazao je da i u 37. godini može igrati na vrhunskoj razini pa je u tri nastupa postigao tri gola.

Proteklog vikenda LA Galaxy pobijedio je Chicago Fire 1:0, a upravo švedski majstor bio je čovjek odluke. A ono što mnoge zanima jest hoće li on zaigrati na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. U reprezentaciji ga nema već dvije godine, a postoji mogućnost da mu Fifa zabrani nastup zbog vlasničkog udjela u jednoj kladionici.

The chance of me playing in the World Cup is skyhöga #FifaWorldCup2018