Jurčević i Komljenović u studiju VL-a analizirali hrabar potez izbornika Dalića: 'Evo zašto se odlučio za Pašalića i Musu'

U studiju Večernjeg lista večeras od 21 sat Nikola Jurčević i Fabijan Komljenović uživo najavljuju prvu utakmicu hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu. Vatreni će u 22 sata na teren u Dallasu istrčati protiv jednog od najvećih favorita turnira – Engleske. Hrvatska se u skupini L suočava s ozbiljnim izazovom. Uz Engleze, u skupini su još Gana i Panama.

Unatoč tome što se Englezi smatraju jednim od glavnih kandidata za osvajanje naslova, povijest pokazuje da Hrvatska upravo protiv takvih suparnika često pruža svoje najbolje partije. Dosad su dvije reprezentacije odigrale 11 međusobnih susreta. Hrvatska je slavila u tri navrata, dvije utakmice završile su remijem, dok je Engleska pobijedila šest puta. Najveći i najpoznatiji dvoboj odigrao se u polufinalu Svjetskog prvenstva 2018. u Rusiji, kada je Hrvatska nakon produžetaka pobijedila 2:1 i izborila povijesno finale.

Prema procjenama, tržišna vrijednost engleske reprezentacije iznosi oko 1,36 milijardi eura, dok hrvatska momčad vrijedi približno 387 milijuna eura. Unatoč ulozi autsajdera koju joj mnogi pripisuju, Vatreni su više puta dokazali da se na velikim natjecanjima mogu nositi s najjačima. Spomenimo i da će glavni sudac utakmice biti iskusni francuski arbitar Clément Turpin, a zanimljivo je da je Turpin dosad sudio čak četiri susreta Hrvatske i da su Vatreni u svima pobijedili.

U studiju VL-a večeras će Nikola Jurčević i Fabijan Komljenović detaljno analizirati očekivanja, taktičke postavke i ključne igrače obje reprezentacije. Uvodno su u emisiji komentirali sastav hrvatske nogometne reprezentacije za utakmicu protiv Engleske. Od prve minute za Hrvatsku će istrčati: Livaković – Šutalo, Vušković, Gvardiol – Perišić, Modrić, Sučić, Stanišić – Pašalić, Baturina – Musa.

„Dalić je odabrao najbolje što je mogao. Odlučio se za igrače koji su sposobni nositi se s Engleskom, favoritom naše skupine i reprezentacijom koja može napraviti puno nereda. Dalić se vrlo hrabro i odlučno odlučio za ovaj sastav i mislim da je to u ovome trenutku i najbolje”, rekao je Fabijan Komljenović. Nikola Jurčević smatra kako je Dalićev izbor logičan, posebno zbog igrača koji mogu stvarati pritisak na englesku obranu. „Mislim da se Dalić opredijelio za jedan dosta logičan sastav. Stavio je u momčad Pašalića i Musu, a razlog je vjerojatno to što su to dva izuzetno spremna igrača koja mogu vršiti pritisak na zadnju liniju. Pašalić je uz to i velika opasnost iz drugog plana. Kovačić nije sto posto spreman i mislim da je to logična odluka”, poručio je Jurčević.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Croatia - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - June 17, 2026 Croatia's Luka Modric during the warm up before the match REUTERS/Hannah Mckay Photo: HANNAH MCKAY/REUTERS Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Komljenović je posebno upozorio na snagu engleske reprezentacije po bokovima, smatrajući da će Hrvatska u početnoj formaciji s trojicom igrača u zadnjoj liniji morati biti maksimalno oprezna. „Može biti veliki problem kad smo s tri igrača odozada. Englezi su po bokovima jako jaki i moramo biti jako koncentrirani da nas ne probijaju po bokovima. Oni su u sustavu 4-2-3-1 i može biti svašta. Nisam dobar prognozer, ali vjerujem da ćemo imati i plan B i da će rezultat u konačnici biti povoljan za nas”, rekao je Komljenović. Jurčević je istaknuo kako se Hrvatska tijekom utakmice vrlo lako može vratiti u klasičniju formaciju, ovisno o razvoju događaja na terenu. „Po nekim imenima koja su u sastavu vrlo lako se tijekom utakmice možemo vratiti u standardnu formaciju, 4-2-3-1 ili 4-3-3. Tu mislim na pomicanje Stanišića na poziciju desnog beka, Perišić ide više prema naprijed, a Gvardiol ide na lijevog beka”, objasnio je Jurčević. Cijelu emisiju pogledajte u videu Večernjeg lista.