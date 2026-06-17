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LEGENDARNI ARGENTINAC

Messi završio u suzama usred rekordnog hat-tricka: Otkrivena teška obiteljska tajna zbog koje je zaplakao

FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Algeria
Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS
1/5
VL
Autor
Mateja Papić
17.06.2026.
u 20:57

Prema navodima argentinskih medija, razlog nisu bile nogometne emocije, već zdravstveno stanje njegova oca Jorgea Horacija Messija

Kapetan argentinske reprezentacije Lionel Messi nakon prvog pogotka na Svjetskom prvenstvu 2026. godine nije mogao sakriti emocije. Nakon što je zabio u pobjedi Argentine protiv Alžira 3:0 u Kansas Cityju, jedan od najboljih nogometaša svih vremena rasplakao se na terenu, a sada je otkriveno i što stoji iza njegove reakcije.

Prema navodima argentinskih medija, razlog nisu bile nogometne emocije, već zdravstveno stanje njegova oca Jorgea Horacija Messija. Messi je nakon utakmice priznao da su suze bile povezane s teškim privatnim razdobljem. "Iskreno, to nema nikakve veze sa sportom. Posljednjih nekoliko dana bilo je teško i komplicirano", rekao je argentinski kapetan.

Argentinski novinar Eduardo Feinmann potom je za Radio Mitre otkrio da je riječ o zdravstvenim problemima Messijeva oca. "Radi se o njegovu ocu. Njegovo zdravstveno stanje nije dobro. To traje već neko vrijeme, nekoliko mjeseci, još od prošle godine. Ovaj tjedan neke su se stvari dodatno pogoršale i Messi prolazi kroz unutarnju borbu, kao i svaki čovjek", rekao je Feinmann.

Jorge Messi (68) godinama je jedna od najvažnijih osoba u životu svojega sina. Bio mu je agent i poslovni menadžer te je sudjelovao u stvaranju njegova poslovnog carstva izvan nogometa. Prema pisanju medija, Jorge Messi početkom godine imao je zdravstveni problem zbog kojeg je završio u bolnici, nakon čega je prošao niz kardioloških i neuroloških pretraga. Obitelj zasad nije javno objavila službenu dijagnozu i cijelu situaciju nastoji zadržati u privatnosti.

FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Algeria
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Algeria - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 16, 2026 Argentina's Lionel Messi celebrates scoring their third goal to complete a hat-trick IMAGN IMAGES via Reuters/Jay Biggerstaff TPX IMAGES OF THE DAY Photo: Jay Biggerstaff/REUTERS
Foto: Jay Biggerstaff/REUTERS

Da podsjetimo, Argentina je otvorila obranu naslova pobjedom nad Alžirom 3:0 na stadionu Arrowhead u Kansas Cityju. Messi je zabio u 17., 60. i 76. minuti, ostvario prvi hat-trick u karijeri na svjetskim prvenstvima i dostigao 16 pogodaka na tim natjecanjima, čime se izjednačio s Nijemcem Miroslavom Kloseom kao najproduktivniji strijelac u povijesti SP-a. Nakon trećeg pogotka napustio je teren uz ovacije 69.045 gledatelja koji su skandirali njegovo ime, a trener Scaloni nije krio divljenje: „Nemam riječi za Lea. Što da kažem? Nevjerojatan je. Svaki ljubitelj nogometa želi ga gledati."
Ključne riječi
Argentina Jorge Messi Lionel Messi

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