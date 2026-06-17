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VIDEO Vatreni će imati gromoglasnu podršku: Navijači se sjajno provode pred stadionom, donijeli i hrvatsko pivo

SP 2026 Dallas: Ante Gelo i Tajči nastupili u Fair Park fan-zoni
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.
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Autori: Tomislav Dasović, Večernji.hr
17.06.2026.
u 21:00

Najveći problem za navijače zasigurno su vrućina i sparina budući da je u Dallasu trenutačno oko 14 sati popodne. Temperature debelo prelaze 30 stupnjeva Celzijevih

Još nas oko sat vremena dijeli od prve utakmice hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Vatreni prvu utakmicu igraju na AT&T stadionu u Dallasu od 22 sata po hrvatskom vremenu. Bit će to susret u koji vatreni ulaze bez pritiska, kako je rekao izbornik Zlatko Dalić.

Ispred velebnog zdanja u Dallasu već su se počeli skupljati hrvatski navijači. Bit ću u manjini u odnosu na engleske, ali nema sumnje kako će vatreni imati sjajnu podršku s tribina. Atmosfera pred stadionom je sjajna, a u gradu nije bilo incidenata, čak ni kada su se skupine suprotsavljenih navijača našle u istome baru.

Najveći problem za navijače zasigurno su vrućina i sparina budući da je u Dallasu trenutačno oko 14 sati popodne. Temperature debelo prelaze 30 stupnjeva Celzijevih, ali navijači se hlade vodom, pivom i traženjem mjesta u hladu. Zanimljivo je kako su neki navijači donijeli i pivo hrvatske proizvodnje u SAD.
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