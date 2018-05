I Uefa se poklonila Modriću: Luka u idealnoj momčadi sezone

Novo priznanje dobio je Luka Modrić! Uefa ga je uvrstila u idealnu momčad sezone Lige prvaka.

Uefa je složila idealnu momčad s dva vratara, šest obrambenih igrača, te po pet veznjaka i napadača.

Luka Modrić mjesto u najboljoj momčadi našao je uz još čak sedam suigrača iz Reala.

UEFA's Technical Observers have chosen their #UCL Squad of the Season. Do you agree with their selection? pic.twitter.com/BYqyIA0DJ9