Hvat blizu odlaska iz Real Madrida, nije zadovoljan plaćom koju mu nude

BIVŠI REPREZENTATIVAC

Šokantna priča poznatog Hrvata: Psihopat me doveo do ruba smrti. Dobio sam srčanu bolest i depresiju

- Zgadila mi se i košarka i sve. Doveo me do depresije i do te srčane bolesti. Mogu ja njega pozdraviti, ali meni je ista vrijednost ovog stupa ovdje i njega. Najgora odluka u karijeri za mene bila je Barcelona.