Rangnick u United htio dovesti Vatrenog i Haalanda, nisu ga poslušali

Ralf Rangnick danas je izbornik austrijske reprezentacije koju je nedavno vodio protiv Hrvatske vodio u Ligi nacija. Vatreni su slavili s 3:1, a na terenu je u kockastom dresu od prve minute bio i mladić kojeg je svojevremeno htio dovesti u Manchester United.

Nijemac je na klupi momčadi s Old Trafforda bio od prosinca 2021. do kraja prošle sezone, nakon čega čelnici kluba u Carrington dovode Erika ten Haga. Rangnick je tako i tako bio samo privremeno rješenje, tzv. caretaker manager, no inzistirao je na određenim potezima kako bi za svog mandata poboljšao momčad.

Foto: David Klein/REUTERS Soccer Football - Premier League - Brentford v Manchester United - Brentford Community Stadium, London, Britain - August 13, 2022 Manchester United's Harry Maguire looks dejected after Brentford's Mathias Jensen scores their second goal REUTERS/David Klein EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details. Photo: David Klein/REUTERS

Ključni potez bio je, naravno, pokušaj dovođenja pojačanja koja su Unitedu bila, a možda i ostaju neophodna. Tako je 64-godišnji trener, kako je sam izjavio, u siječnju ove godine htio kupiti šestoricu zanimljivih igrača, navodi Bild.

🚨 Ralf Rangnick claims he tried to sign the following players in January for Manchester United but the club refused:



🇳🇴 Erling Haaland

🇭🇷 Joško Gvardiol

🇫🇷 Christopher Nkunku

🇪🇸 Álvaro Morata

🇨🇴 Luis Díaz

🇷🇸 Dušan Vlahović



(Source: BILD) pic.twitter.com/nLzHdSvvku — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 27, 2022

Na popisu se nalaze naš Joško Gvardiol i napadač suparničkog Manchester Cityja, Erling Haaland, tada igrač dortmundske Borussije. Mjesto na listi također su dobili Christopher Nkunku, ponajbolji igrač Leipziga ove sezone, Alvaro Morata, Luis Diaz i Dušan Vlahović.

Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL 14.11.2021., Split - Stadion Poljud, kvalifikacijska utakmica za odlazak na SP u Qataru izmedju reprezentacije Hrvatske i Rusije. Josko Gvardiol, Andrej Kramaric.

Ništa od svega na kraju nije bilo, jer su njegove prijedloge iz kluba odbili i nisu doveli nijednog od igrača. Manchester United tako se i dalje muči u Premier ligi, u kojoj trenutno drže šestu poziciju i neće se boriti za sam vrh.

Standings provided by Sofascore

>> Pogledajte komentare navijača Dinama nakon remija sa Shkupijem