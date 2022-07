Hrvatsku predstavlja čak šest posada: "Konkurencija je jaka, ali nadamo se medalji"

Veslanje je jedan od trofejnijih sportova u Hrvatskoj, a stopama Damira Martina te braće Valenta i Martina Sinkovića idu mnogi mladi veslači. Hrvatski će talenti priliku za dokazivanje imati ovog tjedna.

Naime, u talijanskom Vareseu održava se Svjetsko veslačko prvenstvo do 19 i 23 godine, a na njemu nastupa i šest hrvatskih posada, tri u kategoriji do 19 (Joshua Nicoscia u samcu, Marin Smoljanović i Ivan Talaja u dvojcu na pariće, te Matej Terlević, Sven Thomas Banović, Matej Galić i Lovre Puh u četvercu bez kormilara) i tri posade u kategoriji do 23 godine (Goran Mahmutović u samcu, Anton i Patrik Lončarić u dvojcu bez kormilara te Davor Poljančić i Roko Bošković u dvojcu na pariće).

– Brat Anton i ja nastupamo u dvojcu bez kormilara. Naša su očekivanja visoka, nadamo se medalji i mislim da to možemo sa sigurnošću reći po prijašnjim rezultatima i medaljama na ovakvim natjecanjima. Konkurencija će biti jaka, očekujemo dobru borbu, ali vjerujemo u sebe. Ovo nam je važno natjecanje jer je ovo naša zadnja godina u kategoriji do 23 godine i onda ulazimo u prave seniorske vode – kazao je Patrik Lončarić.

Toni Urlić, jedan od trenera, ovakvog je mišljenja:

– Bit će jaka konkurencija, ali mi smo odradili dobre završne pripreme uoči natjecanja, bez obzira na malo lošije vremenske uvjete koje smo imali, a i pokoju crijevnu virozu. Nadamo se stvarno dobrim rezultatima i puni smo optimizma.

Utrke će se održati na jezeru Lago di Varese, koje je prethodno ugostilo Europsko prvenstvo u veslanju 2021., a iduće će godine biti domaćin drugog Svjetskog kupa u veslanju. Ovaj SP traje do 31. srpnja i na njemu će nastupiti 1452 natjecatelja iz 61 zemlje.

