Hrvatskog reprezentativca želi dovesti jedan od najbogatijih klubova svijeta! Izašli su prvi detalji

Ugledni nizozemski magazin Voetbal International lansirao je vijest kako se ime Josipa Šutala nalazi na popisu potencijalnih pojačanja saudijskog giganta Al-Hilala. Šutalo se trenutno nalazi s hrvatskom reprezentacijom na svjetskom prvenstvu, no to nije spriječilo Al Hilal da prati njegove igre. Prema navodima nizozemskih izvora, viceprvak Saudijske Arabije drži hrvatskog stopera na radaru i razmatraju poslati ponudu.

Šutalo s nizozemskim divom Ajaxom ima ugovor na još dvije godine. Klub iz Amsterdama doveo ga je prije tri godine iz Dinama za 22 milijuna eura, uz velika očekivanja, koje ipak nije opravdao u potpunosti. Dosadašnji učinak obilježen je s dvije slabije i jednom solidnom sezonom, zbog čega su Nizozemci otvoreni za mogućnost prodaje hrvatskog reprezentativca.

Prema procjenama ukupnih prihoda, Al Hilal se ubraja među 20 najbogatijih klubova svijeta. U njihovoj svlačionici nalaze se poznata imena poput Karima Benzeme, Thea Hernándeza, Darwina Núñeza i Sergeja Milinkovića-Savića, a u slučaju dolaska Šutala bi činio stoperski duo s Kalidouom Koulibalyjem.