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'NIJE MAROKO FRANCUSKA'

Bivši nizozemski reprezentativci oštro udarili po igračima: 'Bude mi zlo od idiotskih izvođenja'

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Netherlands v Morocco
ELOISA SANCHEZ/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
30.06.2026.
u 10:44

Maroko je bio dvije klase bolji. Prije utakmice su nam se ideje činile dobrima. Ali kad vidiš da to zapravo ne funkcionira, moraš smisliti nešto drugo

Reprezentacija Nizozemske ispala je već u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva od Maroka nakon izvođenja jedanaesteraca. Afrička reprezentacija bila je bolja s 3:2 i izbacila trostruke finaliste Svjetskih prvenstava s turnira. U Nizozemskoj vlada veliko nezadovoljstvo, a posebno su kritični bili bivši reprezentativci Ibrahim Afellay i Pierre van Hooijdonk u studiju NOS-a nakon utakmice.

- Budimo realni: uopće je čudo da je Nizozemska stigla do jedanaesteraca - rekao je Afellay, a van Hooijdonk se nadovezao:

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-  Maroko je bio dvije klase bolji. Prije utakmice su nam se ideje činile dobrima. Ali kad vidiš da to zapravo ne funkcionira, moraš smisliti nešto drugo. Maroko ima dobru momčad, ali to nije Francuska. Oni su utakmici pristupili kao da igraju protiv Francuske.

Rekao je i kako se normalno prilagoditi protivniku, ali kako je Ronald Koeman postavio momčad previše defenzivno: "Ali ti zapravo igraš s petoricom obrambenih igrača. To se može postaviti i ofenzivnije, pa da bude dinamičnije. Možeš igrati s dva napadača kao krilnim bekovima. Ali Van de Ven je čisti obrambeni igrač. I onda dobiješ petoricu igrača u liniji i samo trojicu u napadu."

Afellay se dotaknuo jedanaesteraca i rekao kako su nizozemski igrači imali problema s pritiskom koji se ionako ne može trenirati, a van Hooijdonk je dodao:

- Pritisak ne možeš trenirati, ali imamo izbornika koji je u svojoj igračkoj karijeri izveo 1423 jedanaesterca. I sve ih je zabio, a nikada ga nisam vidio da izvodi gluposti. Postaviš loptu, uzmeš zalet i pucaš. Očekivao bih da je izbornik rekao: ‘Dečki, svatko tko puca penal ima pravo promašiti. Ali samo na jedan način – uzmi zalet i normalno pucaj.‘ Od svih onih idiotskih izvođenja meni bude doslovno zlo.

Ključne riječi
SP 2026. Ronald Koeman Ibrahim Affelay Nizozemska nogometna reprezentacija

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