Legenda nije imala milosti za igače i stožer nakon sramotnog ispadanja: 'Ono nije Njemačka za koju sa m se borio'

Njemačka nogometna reprezentacija pala je već na prvoj prepreci u nokaut-fazi Svjetskog prvesntva u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Bolja je nakon lutrije jedanaesteraca bila selekcija Paragvaja nakon što je rezultat poslije 120 minuta iznosio 1:1. Paragvajci su poveli u 42. minuti golom Julija Encisa, dok je strijelac za Njemački bio Kai Havertz u 54.

Ovaj poraz izazvao je mnoštvo reakcija u njemačkim medijima i među bivšim igračima i izbornicima. Jedan od najglasnijih kritičara bio je legendarni Lothar Matthäus, osvajač Svjetskog prvenstva 1990. i rekorder po broju nastupa u dresu 'Elfa' s njih 150.

- Potpuno sam bijesan. Ovo je apsolutna sramota. Njemačka se osramotila na najvećoj nogometnoj pozornici. Za ovo nema opravdanja, nema objašnjenja i nitko se ne može sakriti nakon ovakve izvedbe. Ovo nije Njemačka koju poznajem i zasigurno nije ona za koju sam se borio. Biti eliminiran sa Svjetskog prvenstva na ovakav način je nedopustivo. Svaki igrač, trener i svaka osoba uključena u ovu momčad mora se večeras pogledati u ogledalo jer ova predstava nije bila ni blizu standarda koji se očekuju od Njemačke - započeo je Matthäus.

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- Ne možete nositi dres Njemačke i igrati s tako malo htijenja, agresivnosti i vjere. Previše igrača je nestalo onog trenutka kada je pritisak narastao. Gdje su bili vođe? Gdje je bila borba? Nošenje njemačkog dresa dolazi s ogromnom odgovornošću, a ipak se činilo da su se mnogi pomirili s porazom umjesto da učine sve da ga spriječe - dodao je pa se okrenuo pohvalama na račun suparnika.

- Paragvajci su se borili za svaku loptu kao da im život ovisi o tome, dok je Njemačka djelovala nervozno, pasivno i potpuno bezidejno kad je postalo gusto. Imali smo dovoljno kvalitete da pobijedimo, ali nogomet se ne dobiva samo talentom. Dobiva se karakterom, mentalitetom i spremnošću da se pati za svoju zemlju. Svaka čast Paragvaju, zaslužili su svaku sekundu ove pobjede jer su pokazali hrabrost, disciplinu i srce. Pokazali su više gladi, više vjere i daleko više želje od prvog zvižduka do posljednjeg jedanaesterca.

Za kraj je poslao moćnu poruku o porazu svoje reprezentacije: "Ne želim slušati izgovore o lošoj sreći, sucima ili jedanaestercima. Prvaci se ne skrivaju iza isprika - oni preuzimaju odgovornost. Ovaj poraz trebao bi boljeti jako dugo jer je bio potpuno izbježan. Njemačka je zaboravila što uistinu znači boriti se za ovaj grb, a za mene je to najbolniji dio svega."