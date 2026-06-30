Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 48
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'MORAJU SE ZAPITATI'

Legenda nije imala milosti za igače i stožer nakon sramotnog ispadanja: 'Ono nije Njemačka za koju sa m se borio'

Screenshot/X
VL
Autor
Karlo Koret
30.06.2026.
u 09:44

Ne možete nositi dres Njemačke i igrati s tako malo htijenja, agresivnosti i vjere. Previše igrača je nestalo onog trenutka kada je pritisak narastao. Gdje su bili vođe? Gdje je bila borba?

Njemačka nogometna reprezentacija pala je već na prvoj prepreci u nokaut-fazi Svjetskog prvesntva u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Bolja je nakon lutrije jedanaesteraca bila selekcija Paragvaja nakon što je rezultat poslije 120 minuta iznosio 1:1. Paragvajci su poveli u 42. minuti golom Julija Encisa, dok je strijelac za Njemački bio Kai Havertz u 54.

Ovaj poraz izazvao je mnoštvo reakcija u njemačkim medijima i među bivšim igračima i izbornicima. Jedan od najglasnijih kritičara bio je legendarni  Lothar Matthäus, osvajač Svjetskog prvenstva 1990. i rekorder po broju nastupa u dresu 'Elfa' s njih 150.

- Potpuno sam bijesan. Ovo je apsolutna sramota. Njemačka se osramotila na najvećoj nogometnoj pozornici. Za ovo nema opravdanja, nema objašnjenja i nitko se ne može sakriti nakon ovakve izvedbe. Ovo nije Njemačka koju poznajem i zasigurno nije ona za koju sam se borio. Biti eliminiran sa Svjetskog prvenstva na ovakav način je nedopustivo. Svaki igrač, trener i svaka osoba uključena u ovu momčad mora se večeras pogledati u ogledalo jer ova predstava nije bila ni blizu standarda koji se očekuju od Njemačke - započeo je Matthäus.

Poznato zašto je Livaja potjeran s priprema? Sve je krenulo nakon izlaska osmorice igrača: 'Nije mu se svidjela kazna'

- Ne možete nositi dres Njemačke i igrati s tako malo htijenja, agresivnosti i vjere. Previše igrača je nestalo onog trenutka kada je pritisak narastao. Gdje su bili vođe? Gdje je bila borba? Nošenje njemačkog dresa dolazi s ogromnom odgovornošću, a ipak se činilo da su se mnogi pomirili s porazom umjesto da učine sve da ga spriječe - dodao je pa se okrenuo pohvalama na račun suparnika.

- Paragvajci su se borili za svaku loptu kao da im život ovisi o tome, dok je Njemačka djelovala nervozno, pasivno i potpuno bezidejno kad je postalo gusto. Imali smo dovoljno kvalitete da pobijedimo, ali nogomet se ne dobiva samo talentom. Dobiva se karakterom, mentalitetom i spremnošću da se pati za svoju zemlju. Svaka čast Paragvaju, zaslužili su svaku sekundu ove pobjede jer su pokazali hrabrost, disciplinu i srce. Pokazali su više gladi, više vjere i daleko više želje od prvog zvižduka do posljednjeg jedanaesterca.

Za kraj je poslao moćnu poruku o porazu svoje reprezentacije: "Ne želim slušati izgovore o lošoj sreći, sucima ili jedanaestercima. Prvaci se ne skrivaju iza isprika - oni preuzimaju odgovornost. Ovaj poraz trebao bi boljeti jako dugo jer je bio potpuno izbježan. Njemačka je zaboravila što uistinu znači boriti se za ovaj grb, a za mene je to najbolniji dio svega."
Ključne riječi
SP 2026. Lothar Matthäus Njemačka nogometna reprezentacija

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar rubinet
rubinet
09:45 30.06.2026.

E Matauše,Matauše! Živiš u oblacima........

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

SP 2026 Susret Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu
Video sadržaj
DOSAD CRNA MAČKA

Ovo je velika prednost Hrvatske nad Portugalom, a tek kad se usporedi Perišić s Ronaldom

Zanimljiva je činjenica da CR7, jedan od najboljih nogometaša svih vremena, unatoč mnogobrojnim rekordima koje je ostvario u karijer još nije postigao pogodak u nokaut fazi na Svjetskom prvenstvu. Nadamo se da će tako ostati i nakon ove utakmice. Usporedbe radi, Perišić je u nokaut susretima na SP-ima postigao tri pogotka, on zna kako je to zatresti mrežu i u polufinalu i u finalu...

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!