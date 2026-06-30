UŽIVO Nizozemska i Maroko u spektaklu 'grizu' za osminu finala, sjajni vratari drže nulu!

Bilal El Khannouss (Maroko) pucao je s ruba kaznenog prostora. Lopta je išla prema donjem desnom kutu, ali Bart Verbruggen bez problema je otklonio opasnost.
Achraf Hakimi (Maroko) dočekao je odlično dodavanje unutar kaznenog prostora i pucao. Njegov je udarac svladao vratara, ali lopta se od grede odbila u polje.
Ayyoub Bouaddi (Maroko) propustio je veliku priliku! Primio je loptu nakon lijepog prizemnog dodavanja i pucao s obećavajuće udaljenosti, ali njegov je udarac otišao daleko pored lijeve vratnice. Lopta je napustila teren, bit će to gol-aut za Nizozemsku.
Issa Diop (Maroko) mora biti oprezan do kraja utakmice jer je zaradio žuti karton.
Krenulo je drugo poluvrijeme.
Kraj prvog poluvremena.
Ismael Saibari (Maroko) pokušao je utrčati na dubinsku loptu, ali ona je bila prejaka.
Igrat će se još šest minuta sudačke nadoknade.
Prvi udarac Nizozemske u okvir gola Maroka, i to kakav! Micky van de Ven (Nizozemska) puca s ruba kaznenog prostora. Lopta ide u okvir gola, ali Bono sjajno zaustavlja taj pokušaj. Lopta izlazi iz igre, a Nizozemska će priliku za pogodak tražiti iz kornera.
Nakon nekoliko sjajnih prilika za Maroko, sada je na terenu iznova period bez većih prilika. Nizozemska za sada nije ni jednom zapucala u okvir gola. Maroku je to uspjelo dvaput do sada.
Bilal El Khannouss (Maroko) pokušao je proigrati Achrafa Hakimija, ali je lopta bila prejaka i prilika je otišla u nepovrat.
Achraf Hakimi (Maroko) na rubu kaznenog prostora prima sjajnu loptu koja je prošla kroz obranu i silovito puca pod gredu. Bart Verbruggen je pročitao njegovu namjeru i izvrsnom paradom fantastično brani udarac! Pomoćni sudac pokazuje na korner, Maroko će izvesti udarac iz kuta.
Što je sada obranio golman Nizozemske! Neil El Aynaoui (Maroko) skače u kaznenom prostoru na ubačaj iz kornera i glavom gađa pod gredu, no vratar sjajnom intervencijom brani taj udarac.
Pomoćni sudac signalizira zaleđe za Crysencija Summervillea (Nizozemska), a glavni sudac prekida igru. Bila je to dobra prilika za Nizozemsku, koja za sada djeluje kao bolja momčad.
Za sada nismo vidjeli veće prilike ni s jedne strane.
Sudac označuje prekršaj nakon što je Ismael Saibari (Maroko) u napadu izgubio kontrolu nad loptom, a zatim agresivno nasrnuo na suparnika.
Ryan Gravenberch (Nizozemska) puca prema golu, ali lopta ne pronalazi put do mreže jer je jedan od braniča pravovremeno blokirao udarac.
4' Frenkie de Jong (Nizozemska) neoprezno starta na loptu i radi prekršaj nad suparnikom. Wilton Sampaio je bio u blizini, sve je jasno vidio i dosudio prekršaj.
Počela je utakmica.
Nizozemska: Verbruggen - van Hecke, van Dijk, Ake - Dumfries, Gravenberch, de Jong, van de Ven - Summerville, Gakpo - Brobbey
Maroko: Bono - Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui - Bouaddi, El Aynaoui - Diaz, Ounahi, El Khannouss - Saibari
Obje su reprezentacije do sada bez poraza. Maroko je završio drugi u skupini iza Brazila, a ispred Škotske i Haitija. Nizozemska je završila vodeća u svojoj, ispred Japana, Švedske i Tunisa.
Ovo je i najzvučniji par nokaut faze jer je jedini u kojima su reprezentacije u Top 10 na Fifinoj ljestvici (Maroko šest, Nizozemska sedma).
Ovo je utakmica 1/16 finala koja se igra u Monterreyju u Meksiku s početkom u tri sata ujutro po našem vremenu.
Dobro jutro svim ljubiteljima nogometa i dobro došli na novo druženje sa Svjetskim prvenstvom. Pred nama je susret Nizozemske i Maroka.
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