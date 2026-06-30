UŽIVO Nizozemska i Maroko u spektaklu 'grizu' za osminu finala, sjajni vratari drže nulu!

DEBAKL ELF-A

Paragvaj nakon ludih jedanaesteraca u osmini finala, šokirani Nijemci idu kući

Unatoč tome što je Njemačka veći dio utakmice kontrolirala posjed i igrala na protivničkoj polovici, Paragvaj je izdržao pritisak i odveo dvoboj u produžetke, a zatim i u penale