Ovo je velika prednost Hrvatske nad Portugalom, a tek kad se usporedi Perišić s Ronaldom

Hrvatska nogometna reprezentacija u drugom krugu Svjetskog prvenstva u noći s četvrtka na petak igrat će protiv Portugala. Gledano na prvu, Portugal je favorit u tom susretu, imaju igrače koji, prema Transfermarktu, vrijede milijardu eura, dok naši vatreni imaju vrijednost od 387 milijuna eura. Naruku nam ne ide ni činjenica da nam Portugal ne leži, bolji je u međusobnim ogledima u kojima ima sedam pobjeda, dvaput smo remizirali, a Hrvatska ima samo jednu pobjedu – u prijateljskom susretu 2024. godine.

No, postoji i nešto što je naša prednost, a to je – iskustvo. Pogotovo kad gledamo najveće nogometno natjecanje, Svjetsko prvenstvo. Portugal u svom rosteru ima igrače koji su dosad ukupno odigrali 123 susreta na SP-u, dok mi imamo 145 nastupa! Kad se tomu pridoda i činjenica da imamo medalje s posljednja dva mundijala, a da su Portugalci na tim natjecanjima ispadali u osmini finala ili u četvrtfinalu, možemo se nadati da bi to iskustvo moglo donijeti prevagu u našem dvoboju.

Portugal trenutačno ima samo dvojicu igrača s više od 100 nastupa za reprezentaciju, Bernarda Silvu i Cristiana Ronalda, dok mi imamo Modrića, Perišića, Kramarića i Kovačića. Imamo i znatno veće iskustvo igranja nokaut utakmica na SP-ima, Luka, Ivan i Andrej imaju po osam takvih susreta, Mateo ih ima šest, Livaković i Gvardiol četiri, dok u redovima našega sljedećeg protivnika osam ima samo Ronaldo, dok je Silva na tri...

Zanimljiva je činjenica da CR7, jedan od najboljih nogometaša svih vremena, unatoč mnogobrojnim rekordima koje je ostvario u karijer još nije postigao pogodak u nokaut fazi na Svjetskom prvenstvu. Nadamo se da će tako ostati i nakon ove utakmice. Usporedbe radi, Perišić je u nokaut susretima na SP-ima postigao tri pogotka, on zna kako je to zatresti mrežu i u polufinalu i u finalu...

A imamo i adut na klupi. Jer iako je i Roberto Martinez uspješan izbornik, Dalić ga je nadmašio. Na SP-u 2018. Martinez je Belgiju odveo do trećeg mjesta, a Dalić nas do srebra. Četiri godine poslije igrali smo u istoj skupini, Belgija je već tu zapela, dok smo mi otišli do bronce...