Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 26
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NAJJEFTINIJA JE 1950 €

Susret Modrića i Ronalda izazvao veliku pozornost, ulaznice se prodaju po nevjerojatnoj cijeni

Susret Portugala i Hrvatske u 1. kolu Lige nacija
Foto: Joao Rico/PIXSELL
1/5
Autor
Karlo Ledinski
30.06.2026.
u 07:00

Navijači koji žele dvoboj Cristiana Ronalda i Luke Modrića gledati uživo morat će izdvojiti golem iznos. Najjeftinija ulaznica za taj susret stoji 2222 dolara, odnosno oko 1950 eura

Hrvatska će 2. srpnja u Torontu protiv Portugala igrati šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva, a navijači koji žele dvoboj Cristiana Ronalda i Luke Modrića gledati uživo morat će izdvojiti golem iznos. Najjeftinija ulaznica za taj susret stoji 2222 dolara, odnosno oko 1950 eura! Prema podacima TicketData, koje je objavio Front Office Sports, samo su dva dvoboja šesnaestine finala skuplja od utakmice Portugala i Hrvatske. Najvišu cijenu tijekom jučerašnjeg dana imala je ulaznica za ogled Meksika i Ekvadora, 2777 dolara, odnosno oko 2435 eura, dok je najjeftinija karta za Argentinu i Zelenortske Otoke stajala 2721 dolar, odnosno 2385 eura.

Hrvatska i Portugal u Torontu igraju utakmicu koja privlači veliku pažnju i zbog mogućeg posljednjeg nastupa Modrića i Ronalda na Svjetskom prvenstvu. Njih dvojica godinama su zajedno igrala u Real Madridu, a sada će se susresti u utakmici koja odlučuje o prolasku među 16 najboljih reprezentacija turnira. Vrlo skupe ulaznice imaju i navijači Bosne i Hercegovine. Reprezentacija BiH protiv SAD-a igrat će u Torontu, a najjeftinija ulaznica za tu utakmicu stoji 1716 dolara, odnosno oko 1505 eura. To je četvrta najviša cijena među svim dvobojima šesnaestine finala. S druge strane, najjeftinije se može na utakmicu Belgije i Senegala. Najniža cijena ulaznice za taj susret iznosi 449 dolara, odnosno oko 395 eura. Slijedi utakmica Kanade i Južne Afrike, za koju je najjeftinija ulaznica stajala 467 dolara, oko 410 eura.

Ovo će Svjetsko prvenstvo biti rekordno po broju gledatelja na tribinama, a naravno i po prihodu od prodaje ulaznica. Procjenjuje se da će prihod od ulaznica biti 3 milijarde eura, što je četiri i pol puta više od Mundijala u Kataru, gdje je zarada iznosila oko 700 milijuna eura. 

Šutalo: Možemo daleko dogurati kada igramo svoj nogomet
Ključne riječi
SP 2026. Portugal reprezentacija Hrvatska reprezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

SP 2026 Susret Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu
Video sadržaj
DOSAD CRNA MAČKA

Ovo je velika prednost Hrvatske nad Portugalom, a tek kad se usporedi Perišić s Ronaldom

Zanimljiva je činjenica da CR7, jedan od najboljih nogometaša svih vremena, unatoč mnogobrojnim rekordima koje je ostvario u karijer još nije postigao pogodak u nokaut fazi na Svjetskom prvenstvu. Nadamo se da će tako ostati i nakon ove utakmice. Usporedbe radi, Perišić je u nokaut susretima na SP-ima postigao tri pogotka, on zna kako je to zatresti mrežu i u polufinalu i u finalu...

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!