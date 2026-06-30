Susret Modrića i Ronalda izazvao veliku pozornost, ulaznice se prodaju po nevjerojatnoj cijeni

Hrvatska će 2. srpnja u Torontu protiv Portugala igrati šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva, a navijači koji žele dvoboj Cristiana Ronalda i Luke Modrića gledati uživo morat će izdvojiti golem iznos. Najjeftinija ulaznica za taj susret stoji 2222 dolara, odnosno oko 1950 eura! Prema podacima TicketData, koje je objavio Front Office Sports, samo su dva dvoboja šesnaestine finala skuplja od utakmice Portugala i Hrvatske. Najvišu cijenu tijekom jučerašnjeg dana imala je ulaznica za ogled Meksika i Ekvadora, 2777 dolara, odnosno oko 2435 eura, dok je najjeftinija karta za Argentinu i Zelenortske Otoke stajala 2721 dolar, odnosno 2385 eura.

Hrvatska i Portugal u Torontu igraju utakmicu koja privlači veliku pažnju i zbog mogućeg posljednjeg nastupa Modrića i Ronalda na Svjetskom prvenstvu. Njih dvojica godinama su zajedno igrala u Real Madridu, a sada će se susresti u utakmici koja odlučuje o prolasku među 16 najboljih reprezentacija turnira. Vrlo skupe ulaznice imaju i navijači Bosne i Hercegovine. Reprezentacija BiH protiv SAD-a igrat će u Torontu, a najjeftinija ulaznica za tu utakmicu stoji 1716 dolara, odnosno oko 1505 eura. To je četvrta najviša cijena među svim dvobojima šesnaestine finala. S druge strane, najjeftinije se može na utakmicu Belgije i Senegala. Najniža cijena ulaznice za taj susret iznosi 449 dolara, odnosno oko 395 eura. Slijedi utakmica Kanade i Južne Afrike, za koju je najjeftinija ulaznica stajala 467 dolara, oko 410 eura.

Ovo će Svjetsko prvenstvo biti rekordno po broju gledatelja na tribinama, a naravno i po prihodu od prodaje ulaznica. Procjenjuje se da će prihod od ulaznica biti 3 milijarde eura, što je četiri i pol puta više od Mundijala u Kataru, gdje je zarada iznosila oko 700 milijuna eura.