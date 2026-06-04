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POVIJEST SP-A

Domaćini SP-a šest puta osvajali naslov, posljednji put 1998.

Football: World Cup draw
/NEWSCOM
VL
Autor
Hina
04.06.2026.
u 14:07

To je uspjelo Urugvaju (1930), Italiji (1934), Engleskoj (1966), Zapadnoj Njemačkoj (1974), Argentini (1978), te Francuskoj (1998).

Svjetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksiko bit će 23. smotra najboljih reprezentacija svijeta, a do sada su domaćini šest puta osvajali svjetske krune.

To je uspjelo Urugvaju (1930), Italiji (1934), Engleskoj (1966), Zapadnoj Njemačkoj (1974), Argentini (1978), te Francuskoj (1998).

Još dva puta su domaćini bili drugi - Brazil 1950. i Švedska 1958. godine, a tri puta treći - Čile (1962), Italija (1990) i Njemačka (2006).

Od domaćina turnira do sada je najslabiji rezultat ostvario Katar koji je na posljednjem SP-u bio posljednji u skupini s tri poraza iza Nizozemske, Senegala i Ekvadora.

UČINAK DOMAĆINA:
1930. Urugvaj - 1. mjesto
1934. Italija - 1. mjesto
1938. Francuska - četvrtfinale
1950. Brazil - 2. mjesto
1954. Švicarska - četvrtfinale
1958. Švedska - 2. mjesto
1962. Čile - 3. mjesto
1966. Engleska - 1. mjesto
1970. Meksiko - četvrtfinale
1974. Z.Njemačka - 1. mjesto
1978. Argentina - 1. mjesto
1982. Španjolska - drugi krug
1986. Meksiko - četvrtfinale
1990. Italija - 3. mjesto
1994. SAD - osmina finala
1998. Francuska - 1. mjesto
2002. Japan/Južna Koreja - osmina finala / četvrto mjesto
2006. Njemačka - 3. mjesto
2010. Južna Afrika - skupina
2014. Brazil - 4. mjesto
2018. Rusija - četvrtfinale
2022. Katar - skupina

Ključne riječi
SP 2026. svjetsko prvenstvo

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