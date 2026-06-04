Domaćini SP-a šest puta osvajali naslov, posljednji put 1998.

Svjetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksiko bit će 23. smotra najboljih reprezentacija svijeta, a do sada su domaćini šest puta osvajali svjetske krune.

To je uspjelo Urugvaju (1930), Italiji (1934), Engleskoj (1966), Zapadnoj Njemačkoj (1974), Argentini (1978), te Francuskoj (1998).

Još dva puta su domaćini bili drugi - Brazil 1950. i Švedska 1958. godine, a tri puta treći - Čile (1962), Italija (1990) i Njemačka (2006).

Od domaćina turnira do sada je najslabiji rezultat ostvario Katar koji je na posljednjem SP-u bio posljednji u skupini s tri poraza iza Nizozemske, Senegala i Ekvadora.

UČINAK DOMAĆINA:

1930. Urugvaj - 1. mjesto

1934. Italija - 1. mjesto

1938. Francuska - četvrtfinale

1950. Brazil - 2. mjesto

1954. Švicarska - četvrtfinale

1958. Švedska - 2. mjesto

1962. Čile - 3. mjesto

1966. Engleska - 1. mjesto

1970. Meksiko - četvrtfinale

1974. Z.Njemačka - 1. mjesto

1978. Argentina - 1. mjesto

1982. Španjolska - drugi krug

1986. Meksiko - četvrtfinale

1990. Italija - 3. mjesto

1994. SAD - osmina finala

1998. Francuska - 1. mjesto

2002. Japan/Južna Koreja - osmina finala / četvrto mjesto

2006. Njemačka - 3. mjesto

2010. Južna Afrika - skupina

2014. Brazil - 4. mjesto

2018. Rusija - četvrtfinale

2022. Katar - skupina