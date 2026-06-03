Balkanac u Njemačkoj otvorio dušu: 'Imam plaću 3000 eura i ne mogu uštedjeti ni centa'

Objava jednog radnika iz Njemačke izazvala je veliku raspravu među iseljenicima s Balkana nakon što je priznao da, unatoč plaći od oko 3.000 eura neto mjesečno, nakon četiri godine rada nema značajniju ušteđevinu. „Radim u Njemačkoj već četiri godine i imam oko 3.000 eura neto. Mislio sam da ću do sada uštedjeti ozbiljan novac, a na računu skoro ništa. Stanarina, auto, osiguranje, godišnji odmor, računi… Na kraju mjeseca uvijek isto“, napisao je u jednoj Facebook grupi, a potom pitao druge je li problem u njegovim financijama ili je danas zaista teško štedjeti čak i u jednoj od najjačih europskih ekonomija.

Odgovori su se brzo podijelili u dva tabora – one koji smatraju da je problem u njemu i one koji tvrde da su troškovi života jednostavno postali previsoki. Najizravniji komentatori nisu imali mnogo razumijevanja. „U tebi je problem“, napisalo je više sudionika rasprave, dok je jedan otišao korak dalje i poručio: „Financijski si nepismen i neodgovoran.“ Drugi su bili još oštriji. „Najgore kad čovjek sam sebi laže“, stoji u jednom komentaru, dok je drugi autoru poručio: „Manje laži, bit će ti lakše.“

Foto: screenshot/Facebook

No dio sudionika smatra da je njegova situacija sasvim razumljiva. „Zasto mislite da se šali? Tri tisuće eura nije ništa za život u Njemačkoj. To je sasvim normalna suma za život ovdje. Dok sve poplaćaš, ne ostane ti nešto za ušparati“, napisala je jedna komentatorica koja živi u Njemačkoj. Dodala je i da ljudi često imaju pogrešnu predodžbu o njemačkim plaćama. „Naš narod voli uveličati, hvaliti se i lagati. U Njemačkoj se ne govori kolika ti je plaća. Sami naši to rade.“ Nekoliko komentatora istaknulo je kako je ključni problem životni stil. „Što će ti auto na leasing?“ upitao je jedan od njih, sugerirajući da mnogi iseljenici nepotrebno povećavaju troškove kako bi ostavili dojam uspjeha kada dolaze u domovinu.

Sličnog je mišljenja i komentator koji smatra da je za štednju potrebno odreći se dijela komfora. „Smanji troškove, pogotovo ako piješ. Europa pojede sve. Nemoj izlaziti kao do sada i imat ćeš na kraju mjeseca 1.000 do 1.500 eura.“ Drugi su zaključili da je problem u očekivanjima. „Ako želite uštedjeti, morate biti sami, imati dobro plaćen posao, pristojnu stanarinu i nigdje ne ići. Vrlo skromno živjeti. Tek tada za tri godine možete nešto uštedjeti“, napisao je jedan komentator.

Neki su raspravu iskoristili kako bi promovirali povratak na Balkan. „Vrati se. Kupiš dvije koze, dvije ovce i svoj na svome“, našalio se jedan sudionik. Drugi je tvrdio da se i s mnogo manjom plaćom može živjeti zadovoljavajuće. „Žena i ja u Hrvatskoj zaradimo skupa 4.800 eura svaki mjesec. Na život nam ode oko 1.000 eura. Sve ostalo nam je višak. Ne vidim ja u toj vašoj Njemačkoj ništa pametno.“

No bilo je i onih koji smatraju da je cijela ideja štednje pogrešno postavljena. „Uživaj, kakva štednja. Danas znaš da si živ, a jesi li sutra?“ Sličan stav podijelila je i jedna komentatorica koja je napisala: „Jesi li došao da živiš ili da štediš? Odluči.“ Neki su upozorili da prevelika usmjerenost na zaradu i odricanja mogu imati svoju cijenu. „Polako, možda uštediš za jedno dvadeset godina sklerozu, bolesna koljena ili, ne daj Bože, infarkt miokarda“, napisao je jedan korisnik.