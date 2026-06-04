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ROLAND GARROS

Četvrti zajednički Grand Slam naslov za Errani i Vavassorija

French Open
STEPHANE MAHE/REUTERS
VL
Autor
Hina
04.06.2026.
u 14:06

U finalnom meču Talijani su s 4-6, 6-3, 10-4 svladali Kanađanku Gabrielu Dabrowski i Amerikanca Evana Kinga, kombinaciju koja je u polufinalu pobijedila hrvatskog igrača Nikolu Mektića i Amerikanku Muhammad.

Sara Errani, 39-godišnja talijanska tenisačica i njen 31-godišnji sunarodnjak Andrea Vavassori pobjednici su ovogodišnjeg Roland Garrosa u konkurenciji mješovitih parova.

U finalnom meču Talijani su s 4-6, 6-3, 10-4 svladali Kanađanku Gabrielu Dabrowski i Amerikanca Evana Kinga, kombinaciju koja je u polufinalu pobijedila hrvatskog igrača Nikolu Mektića i Amerikanku Muhammad.

Errani i Vavassori su time obranili naslov na pariškoj zemlji iz 2025. godine kada su također u finalu pobijedili Kinga kojem je prošle godine partnerica bila sunarodnjakinja Townsend.

Uz dva naslova u Roland Garrosu Errani i Vavassori su slavili dva puta i na US Openu, 2024. i 2025. godine.

Uz ta četiri naslova Errani je tijekom karijere još osvojila šest Grand Slam titula u konkurenciji ženskih parova, dok je na ovogodišnjem turniru u Parizu Vavassori još uvijek u igri za pobjedu na turniru parova tenisača gdje će s partnerom Bolellijem igrati u polufinalu.

Roland Garros, finale mješovitih parova:

Sara Errani / Andrea Vavassori (Ita/1) - Gabriela Dabrowski / Evan King (Kan,SAD) 4-6, 6-3, 10-4
Ključne riječi
tenis Sara Errani

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