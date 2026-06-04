FOTO Procesije i mise. Pogledajte kako se širom Hrvatske obilježilo Tijelovo
Katolici u danas slave Tijelovo, blagdan Presvetoga Tijela i Krvi Kristove kojim se obilježava ustanovljenje euharistije na Veliki četvrtak. Svetkovina se slavi devetog četvrtka nakon Uskrsa, a u Hrvatskoj je državni blagdan i neradni dan.
U hrvatskim krajevima Tijelovo je poznato i pod nazivima Brašančevo, Tilovo, Božji dan, Brošančevo i Brešančevo. Naziv Brašančevo potječe od riječi „brašno“, od kojega se pravi kruh koji u euharistiji simbolizira Kristovo tijelo.
Svetkovina Tijelova počela se obilježavati još u 13. stoljeću, a s njom su povezane i procesije koje su se ubrzo proširile diljem katoličkog svijeta. Tijelovske procesije stoljećima su važan dio hrvatske vjerske i kulturne baštine te se i danas održavaju u brojnim mjestima.