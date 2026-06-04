FOTO Procesije i mise. Pogledajte kako se širom Hrvatske obilježilo Tijelovo

Katolici u danas slave Tijelovo, blagdan Presvetoga Tijela i Krvi Kristove kojim se obilježava ustanovljenje euharistije na Veliki četvrtak. Svetkovina se slavi devetog četvrtka nakon Uskrsa, a u Hrvatskoj je državni blagdan i neradni dan.
Katolici u danas slave Tijelovo, blagdan Presvetoga Tijela i Krvi Kristove kojim se obilježava ustanovljenje euharistije na Veliki četvrtak. Svetkovina se slavi devetog četvrtka nakon Uskrsa, a u Hrvatskoj je državni blagdan i neradni dan.
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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U hrvatskim krajevima Tijelovo je poznato i pod nazivima Brašančevo, Tilovo, Božji dan, Brošančevo i Brešančevo. Naziv Brašančevo potječe od riječi „brašno“, od kojega se pravi kruh koji u euharistiji simbolizira Kristovo tijelo.
U hrvatskim krajevima Tijelovo je poznato i pod nazivima Brašančevo, Tilovo, Božji dan, Brošančevo i Brešančevo. Naziv Brašančevo potječe od riječi „brašno“, od kojega se pravi kruh koji u euharistiji simbolizira Kristovo tijelo.
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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U dubrovačkom kraju i na Pelješcu blagdan se naziva Korosante, prema talijanskom izrazu Corpo Santo – Sveto Tijelo.
U dubrovačkom kraju i na Pelješcu blagdan se naziva Korosante, prema talijanskom izrazu Corpo Santo – Sveto Tijelo.
Foto: Zvonimir Barisin
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Svetkovina Tijelova počela se obilježavati još u 13. stoljeću, a s njom su povezane i procesije koje su se ubrzo proširile diljem katoličkog svijeta. Tijelovske procesije stoljećima su važan dio hrvatske vjerske i kulturne baštine te se i danas održavaju u brojnim mjestima.
Svetkovina Tijelova počela se obilježavati još u 13. stoljeću, a s njom su povezane i procesije koje su se ubrzo proširile diljem katoličkog svijeta. Tijelovske procesije stoljećima su važan dio hrvatske vjerske i kulturne baštine te se i danas održavaju u brojnim mjestima.
Foto: Zvonimir Barisin
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Posebni običaji njeguju se u različitim krajevima Hrvatske. U ludbreškom kraju djeca tijekom procesije posipaju put laticama cvijeća, dok svećenik nosi Presveti oltarski sakrament pod baldahinom.
Posebni običaji njeguju se u različitim krajevima Hrvatske. U ludbreškom kraju djeca tijekom procesije posipaju put laticama cvijeća, dok svećenik nosi Presveti oltarski sakrament pod baldahinom.
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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Na Braču su se u procesijama tradicionalno okupljali svi mještani, a djeca su nosila cvijeće i ukrašavala put kojim prolazi ophod.
Na Braču su se u procesijama tradicionalno okupljali svi mještani, a djeca su nosila cvijeće i ukrašavala put kojim prolazi ophod.
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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U pojedinim primorskim mjestima ribari su na Tijelovo prostirali svoje mreže kako bi ih svećenik blagoslovio, a procesije su pratili barkama i brodovima osvijetljenima svijećama i feralima.
U pojedinim primorskim mjestima ribari su na Tijelovo prostirali svoje mreže kako bi ih svećenik blagoslovio, a procesije su pratili barkama i brodovima osvijetljenima svijećama i feralima.
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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U Dućama kraj Omiša za blagdan se govorilo: „Veseli mu se i riba u vodi i tica u gori“, što svjedoči o važnosti koju je Tijelovo imalo u svakodnevnom životu lokalnog stanovništva.
U Dućama kraj Omiša za blagdan se govorilo: „Veseli mu se i riba u vodi i tica u gori“, što svjedoči o važnosti koju je Tijelovo imalo u svakodnevnom životu lokalnog stanovništva.
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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Uz blagdan se veže i poznati zavjet Hrvatskog sabora iz 1739. godine, kada je tijekom epidemije kuge obećana izgradnja kapele Presvetoj Krvi Isusovoj u Ludbregu.
Uz blagdan se veže i poznati zavjet Hrvatskog sabora iz 1739. godine, kada je tijekom epidemije kuge obećana izgradnja kapele Presvetoj Krvi Isusovoj u Ludbregu.
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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Zavjet je naposljetku ostvaren stoljećima kasnije, a zavjetnu kapelu blagoslovio je kardinal Franjo Kuharić 1994. godine pred desecima tisuća vjernika.
Zavjet je naposljetku ostvaren stoljećima kasnije, a zavjetnu kapelu blagoslovio je kardinal Franjo Kuharić 1994. godine pred desecima tisuća vjernika.
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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Danas se Tijelovo u Hrvatskoj obilježava misnim slavljima i procesijama koje okupljaju vjernike te čuvaju tradiciju staru više od sedam stoljeća.
Danas se Tijelovo u Hrvatskoj obilježava misnim slavljima i procesijama koje okupljaju vjernike te čuvaju tradiciju staru više od sedam stoljeća.
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin
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Foto: Zvonimir Barisin
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Foto: Zvonimir Barisin
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Foto: Zvonimir Barisin
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Foto: Zvonimir Barisin
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Foto: Zvonimir Barisin
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Foto: Zvonimir Barisin
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Foto: Zvonimir Barisin
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Foto: Zvonimir Barisin
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Foto: Zvonimir Barisin
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Foto: Zvonimir Barisin
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Foto: Zvonimir Barisin
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Foto: Zvonimir Barisin
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Foto: Zvonimir Barisin
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Foto: Zvonimir Barisin
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Foto: Zvonimir Barisin
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Foto: Zvonimir Barisin
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Foto: Zvonimir Barisin
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Foto: Zvonimir Barisin
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Foto: Zvonimir Barisin
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Foto: Zvonimir Barisin
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Foto: Zvonimir Barisin
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Foto: Zvonimir Barisin
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Foto: Zvonimir Barisin
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Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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