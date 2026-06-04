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SLUBŽENO

Španjolac Martinez Novell novi trener Bayera

Coupe de France - Semi Final - RC Lens v Toulouse
BENOIT TESSIER/REUTERS
VL
Autor
Hina
04.06.2026.
u 14:23

„Martinez Novell je trener s jasnim principima te modernim pogledom na nogomet. Uvjereni smo da prave poteze može napraviti i u radu s našom momčadi“, izjavio je ovim povodom Simon Rolfes, generalni direktor Bayera.

Njemački nogometni klub Bayer službeno je obznanio da trener prve momčadi više nije Kasper Hjulmand, dok je za novog stratega kluba iz Leverkusena imenovan Španjolac Carles Martinez Novell.

Danac Hjulmand je prije dolaska u Bayer bio danski izbornik od 2020. do 2024., a zamijenio ga je 42-godišnji Španjolac koji je prethodno radio u francuskom Toulouseu. Martinez Novell i Bayer su potpisali ugovor do lipnja 2028. godine.

„Martinez Novell je trener s jasnim principima te modernim pogledom na nogomet. Uvjereni smo da prave poteze može napraviti i u radu s našom momčadi“, izjavio je ovim povodom Simon Rolfes, generalni direktor Bayera.

Posljednji put kada je Španjolac bio trener Bayera klub je ostvario sjajne rezultate. Xabi Alonso je vodio Bayer od 2022. do 2025., a klub je 2024. osvojio naslov prvaka Njemačke bez poraza te je iste sezone igrao u finalu Europske lige.

Bayer je prošlu sezonu završio na šestom mjestu ljestvice Bundeslige te će nastupati u Europskoj ligi.
Ključne riječi
Bayer Leverkusen Carles Martinez Novell

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