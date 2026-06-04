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TALIJANSKI MEDIJI:

Barcelona želi dovesti igrača Juventusa, ranije mu propao transfer u Man. City

Serie A - Inter Milan v Juventus
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Hina
04.06.2026.
u 14:31

Za njega je interes pokazivao i Chelsea, ali čini se da je u prednosti Barca, na čijem je radaru već nekoliko mjeseci. U siječnju prošle godine za talijanskog reprezentativca je bio zagrijan i Manchester City, ali je transfer propao zbog Cambiasove ozljede i nekih drugih problema.

Juventusov reprezentativni branič Andrea Cambiaso (26) mogao bi u ljetnom prijelaznom roku pojačati Barcelonu, objavili su talijanski mediji.   

Za njega je interes pokazivao i Chelsea, ali čini se da je u prednosti Barca, na čijem je radaru već nekoliko mjeseci. U siječnju prošle godine za talijanskog reprezentativca je bio zagrijan i Manchester City, ali je transfer propao zbog Cambiasove ozljede i nekih drugih problema. 

Cambiaso je polivalentan igrač, može igrati braniča na oba boka, a u stanju je igrati i na poziciji krila. U Juventus je stigao 2022. iz Genoe u transferu vrijednom 15,5 milijuna eura. Ugovor sa "Starom damom" mu ističe u lipnju 2029., ali Juventus će ovog ljeta morati prodati neke od svojih nogometaša kako bi financirao igračka pojačanja. 

Protekle sezone Cambiaso je u 47 utakmica ubilježio tri gola i pet asistencija.

U talijanskoj reprezentaciji je u 19 nastupa postigao tri pogotka.
Ključne riječi
Barcelona Andrea Cambiaso

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