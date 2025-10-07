Hrvatski treneri potvrdili da su jedni od najboljih u Europi: Imaju fantastičan ulazak u novu sezonu

Hrvatski stručnjaci u najjačima ligama Europe sjajno su otvorili novu sezonu. Naime, Igor Tudor i Ivan Jurić dosada su u Serie A jedini koji nisu doživjeli poraz, Juventus i Atalanta se nalaze na petom, odnosno šesto mjestu talijanskog prvenstva. Prvoplasirani Napoli bježi im tri, odnosno pet bodova, što je svakako dohvatljiv zaostatak.

Isto tako, Niko Kovač na klupi dortmundske Borussije sjajno je otvorio novu sezonu te upisao četiri pobjede uz dva remija i to bez poraza, čime zauzima drugo mjesto iza minhenskog Bayerna. Upravo su Bavarci jedina preostala momčad na čelu s Vincentom Kompanyem koja nije doživjela poraz u ligama petice ove sezone.

Ovo je dokaz kako se naša trenerska struka sjajno drži u europskim ligama, dugo vremena nismo imali stručnjake koji rade dobre rezultate u elitnim prvenstvima, stoga ovaj podatak itekako veseli.