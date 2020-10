Hrvatski trener srušio rekord lige postavljen još 2005./06.

Hrvatski trener, Zoran Zekić (46), ruši rekorde u Moldaviji. U posljednjem odigranom kolu domaćeg prvenstva hrvatski strateg upisao je svoju 12. uzastopnu pobjedu ove sezone u domaćem prvenstvu svladavši Zimbru Chisinau 4-0. Tako je srušio rekord koji datira još u sezonu 2005./2006. kada je Leonid Kuchuk (61) vodio momčad.

Od povratka Divizije Nationale nakon prvog vala koronavirusa redom su padali Speranta (2-0), Sfintul Gheorghe (1-0), Codru Lozova (6-0), Zimbru Chisinau (2-0), Milsami-Orhei (1-0), Dinamo-Auto (6-0), Floresti (1-0), Petrocub Hincesti (4-1), Dacia Biucani (3-0), Speranta (2-1), Codru Lozova (6-0) i u posljednjem kolu je Zimbru Chisinau još jednom poražen, ovoga puta s čak 4-0.

Sljedeće kolo na noge im stiže Milsami-Orhei. Možda nova prilika za povećanje novog rekorda.

Još jedan tiraspolski klub, Tiligul, ostvario je osam pobjeda u nizu u jednoj sezoni domaćeg natjecanja. U usporedbi s gradskim rivalom, osam pobjeda je Sheriff zaredao u sezoni 2008./2009.

Što se europskih nastupa tiče, Zekića i njegov Sheriff je u Ligi prvaka zaustavio Qarabag Agdam 2-1, nakon što su svladali Folu Esch 2-0, dok je u Europskoj ligi u lutriji penala više sreće imao irski Dundalk.

Podsjetimo, Zekiću je ovo drugi mandat na klupi tiraspolskog Sheriffa. Još 2014. napredovao je od druge do klupe prve momčadi, a onda od jeseni 2015. preuzeo matični NK Osijek u kojemu se zdržao sve do travnja prošle godine kada je dao ostavku koju je Uprava kluba prihvatila, a samo nekoliko tjedana kasnije vratio se u Moldaviju u kojoj mu ugovor traje do zime ove godine.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL Koprivnica: Utakmica 14. kola HT Prve lige između Slaven Belupa i Osijeka 10.11.2018., Koprivnica - Hrvatski Telekom Prva liga, 14. kolo, NK Slaven Belupa - NK Osijek. Trener Osijeka Zoran Zekic, Marin Pilj. Photo: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL