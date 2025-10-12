Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 140
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
EUROPSKO PRVENSTVO

Hrvatski stolnotenisači preokretom svladali Moldaviju

Zadar: Europsko prvenstvo u stolnom tenisu: Hrvatska - Moldavija
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
12.10.2025.
u 20:21

U drugom kolu skupine G hrvatske stolnotenisače u ponedjeljak s početkom u 19.00 sati očekuje susret protiv Austrije

Hrvatski stolnotenisači otvorili su nastup na Europskom ekipnom prvenstvu u Zadru pobjedom 3-2 protiv Moldavije.

Hrvatska je povela nakon što je Tomislav Pucar pobijedio Andreia Putuntica sa 3-1 (7-11, 11-9, 11-9, 11-8), no Moldavci su okrenuli rezultat dobivši dva iduća meča.

Potres u Srbiji nakon blamaže protiv Albanije: 'Ovo se nije smjelo dogoditi'

Vladislav Ursu je pobijedio Andreja Gaćinu sa 3-2 (11-9, 12-14, 3-11, 11-9, 11-5), nakon čega je Denis Terna bio bolji od Frane Kojića sa 3-2 (16-14, 5-11, 6-11, 11-6, 12-10). I Gaćina i Kojić su vodili 2-1, ali su nažalost obojica izgubili mečeve.

Izjednačio je Pucar porazivši Ursua sa 3-0 (11-3, 11-6, 11-8), a u odlučujućem susretu Gaćina je slavio protiv Putunticua sa 3-1 (7-11, 11-7, 11-5, 11-9).

VEZANI ČLANCI: 

U drugom kolu skupine G hrvatske stolnotenisače u ponedjeljak s početkom u 19.00 sati očekuje susret protiv Austrije.

Djevojke večeras očekuje dvoboj protiv Engleskinja, a u ponedjeljak protiv Italije. Po dvije najbolje ekipe iz svake skupine izborit će plasman u osminu finala.

HRVATSKA - MOLDAVIJA  3-2
Tomislav Pucar - Andrei Putuntica 3-1 (7-11, 11-9, 11-9, 11-8)
Andrej Gaćina - Vladislav Ursu 2-3 (9-11, 14-12, 11-3, 9-11, 5-11)
Frane Kojić - Denis Terna 2-3 (14-16, 11-5, 11-6, 6-11, 10-12)
Tomislav Pucar - Vladislav Ursu 3-0 (11-3, 11-6, 11-8)
Andrej Gaćina - Andrei Putuntica 3-2 (7-11, 11-7, 11-5, 11-9)
Ključne riječi
Zadar Europsko prvenstvo u stolnom tenisu Hrvatska stolnoteniska reprezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još