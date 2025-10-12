Hrvatski stolnotenisači preokretom svladali Moldaviju

Hrvatski stolnotenisači otvorili su nastup na Europskom ekipnom prvenstvu u Zadru pobjedom 3-2 protiv Moldavije.

Hrvatska je povela nakon što je Tomislav Pucar pobijedio Andreia Putuntica sa 3-1 (7-11, 11-9, 11-9, 11-8), no Moldavci su okrenuli rezultat dobivši dva iduća meča.

Potres u Srbiji nakon blamaže protiv Albanije: 'Ovo se nije smjelo dogoditi' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Vladislav Ursu je pobijedio Andreja Gaćinu sa 3-2 (11-9, 12-14, 3-11, 11-9, 11-5), nakon čega je Denis Terna bio bolji od Frane Kojića sa 3-2 (16-14, 5-11, 6-11, 11-6, 12-10). I Gaćina i Kojić su vodili 2-1, ali su nažalost obojica izgubili mečeve.

Izjednačio je Pucar porazivši Ursua sa 3-0 (11-3, 11-6, 11-8), a u odlučujućem susretu Gaćina je slavio protiv Putunticua sa 3-1 (7-11, 11-7, 11-5, 11-9).

VEZANI ČLANCI:

U drugom kolu skupine G hrvatske stolnotenisače u ponedjeljak s početkom u 19.00 sati očekuje susret protiv Austrije.

Djevojke večeras očekuje dvoboj protiv Engleskinja, a u ponedjeljak protiv Italije. Po dvije najbolje ekipe iz svake skupine izborit će plasman u osminu finala.

HRVATSKA - MOLDAVIJA 3-2 Tomislav Pucar - Andrei Putuntica 3-1 (7-11, 11-9, 11-9, 11-8) Andrej Gaćina - Vladislav Ursu 2-3 (9-11, 14-12, 11-3, 9-11, 5-11) Frane Kojić - Denis Terna 2-3 (14-16, 11-5, 11-6, 6-11, 10-12) Tomislav Pucar - Vladislav Ursu 3-0 (11-3, 11-6, 11-8) Andrej Gaćina - Andrei Putuntica 3-2 (7-11, 11-7, 11-5, 11-9)