Poznati Hrvat: Počeo sam u podrumu za vrijeme rata, a s pokojnim Hrvojem Ćustićem sam igrao nogomet

Danas u dvorani Krešimir Ćosi počinje Europsko ekipno prvenstvo u stolnom tenisu koje će trajati do 19. listopada. Lea Rakovac je proljetos na Svjetskom prvenstvu u Dohi oduševila igrama i ulaskom među 16 najboljih, pa se i u Zadru od nje puno očekuje.

- Ovo je ekipno natjecanje, pojedinačni učinak je manje bitan, već je najvažnije da se svaka od nas osjeća dobro i da uđemo u meč ozbiljno, pozitivno, borbeno. Raspoloženje je među nama sjajno, pozitivno i vjerujem da će tako i ostati, a imam samo poruku za domaću publiku - dođite u velikom broju jer zajedno smo jači. Navijači su veliki, veliki vjetar u leđa. U nekim trenucima, ako smo i slabije, s publikom možemo pobijediti - rekla je Rakovac.

Igrao nogomet s Ćustićem

Dragutin Šurbek, izbornik naše ženske reprezentacije, zna mogućnosti svojih igračica, no trenutno razmišlja samo o utakmicama u skupini.

- Smiren sam uoči starta jer znam kvalitetu naše reprezentacije. Došli smo ovdje pokazati što znamo, bitno je samo da smo svi borbeni. Počinjemo danas protiv Engleskinja gdje smo blagi favoriti. Očekujemo jasno prolazak skupine, a sad hoćemo li biti prve ili drugoplasirane, bitno je proći jer bi se samim time kvalificirale i za sljedeće Svjetsko ekipno prvenstvo u Londonu 2026. godine. Naše djevojke su prošle puno ovakvih turnira, europskih i svjetskih, pa čak i Olimpijske igre. Što se favoritkinja Europskog prvenstva u Zadru tiče, znamo da su to prije svega Rumunjska, Njemačka i Francuska, ali tu je onda i Portugal, pa neugodna Švedska, Austrija s prvakinjom Europe, Polkanovom. Zato bi nam bilo dobro biti prve u skupini jer bi dobile u osmini finala možda ipak nešto slabijeg suparnika - ističe Šurbek.

Andrej Gaćina dočekao veliko natjecanje u rodnom Zadru.

- Ovo je za mene ostvarenje dječačkog sna. Da mi je netko kada sam kretao rekao da ću s 39 godina igrati EP u mojem rodnom gradu Zadru, ne bi vjerovao. Moji stolnoteniski počeci su bili ovdje, u Zadru, u podrumu, za vrijeme rata. Na stolu koji je tata napravio od šper-ploča, brat i ja smo krenuli s običnim reketima. Tijekom rata sam u biti ja prvo počeo od sporta s nogometom, da bi u jednom trenutku jeka rata, nakon Operacije Maslenica, otac odlučio malo me ipak skloniti izvan Zadra. Tada sam ja u biti potpuno prešao u stolni tenis i ostao u njemu do dan-danas. Kad će biti kraj, ne znam, još se ne nazire. Inače, ondje, na Voštarnici, dijelu Zadra gdje sam odrastao, je živio i Zoran Primorac. Možda 100 metara od mene, u jednom neboderu. Pokojni Hrvoje Ćustić, s njim sam igrao nogomet dok smo bili klinci, bio je prvi susjed. Ulaz do mojeg. Tako je izgledalo djetinjstvo na Voštarnici, u Zadru - kaže Gaćina i dodaje:

- Na meni i svim dečkima je samo uživati i tako igrati. Sva koncentracija je u nas vezana samo uz prvi meč, nama je to Moldavija. Vrlo neugodna momčad, prvi igrač im je inače prošle godine bio najbolji igrač u Poljskoj ligi, a to je treća po kvaliteti liga u Europi. Oni kao momčad djeluju dosta jako, zapravo mislim da smo dobili najjaču trećepostavljenu momčad u skupini. Drugi nam je suparnik Austrija s kojom smo se susretali na svim velikim natjecanjima zadnjih 5-6 godina, svaki put smo dosad uspjeli izvući pobjedu, ali svaki put je bilo gusto i neugodno.

Dečki jako motivirani

Izbornik muške reprezentacije Neven Karković oprezan je u najavi mogućnosti njegove momčadi.

- Vidjet ćemo kada natjecanje kreće u kakvoj smo formi. Stolni tenis je specifičan jer je izuzetno osjetljiv sport. Mala nesigurnost ili pad samopouzdanja se jako odražava u samom meču. Dečki su jako motivirani, posebno i zato jer smo tu, u Zadru. Siguran sam da ćemo uspjeti dati sve od sebe jer nije to baš uvijek lako, sportaši to žele, ne uspiju uvijek. Vjerujem da mi hoćemo - kaže Karković.