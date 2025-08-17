Mladi Bjelorus stigao u Zagreb, odmah naglasio najveću želju: 'Hoću novi naslov prvaka'

Rukometaši Zagreba odigrali su i drugu pripremnu utakmicu uoči početka nove sezone. Nakon što su svladali Trimo iz Trebnja (28:27), u dvorani Jelkovec pobijedili su slovenskog prvaka, Slovan, s 30:28. Andrija Nikolić ima za sada nekoliko problema u momčadi, a riječ je o brojnim ozljedama. Tako na turnir u Strasbourg sljedeći tjedan neće ići Ivano Pavlović kojeg muči stopalo i Matej Dodić koji je hitno operiran zbog zapetljaja crijeva. Nije u idealnoj situaciji ni Filip Glavaš kojeg također muči stopalo. Zbog bolesti i bolova u leđima trener je odlučio dati malu poštedu kapetanu Jakovu Gojunu i lijevom krilu Stanislavu Sadouskom, ali njih dvojica trebala bi putovati u Francusku.

– Zadovoljan sam viđenim na terenu. Energija i angažman su bili dobri, a donekle su nas poremetile neke sitne ozljede i bolesti koje smo imali u proteklih nekoliko dana. Ovi koji su bili tu su u najvećoj mjeri odradili dobar posao i ja kao trener mogu biti zadovoljan. Vidio se jedan pomak i napredak u odnosu na prvu provjeru s Trimom iz Trebnja, a s obzirom na fazu priprema, mislim da svi skupa možemo biti najvećim dijelom zadovoljni. Do kraja priprema čeka nas još puno posla i nekoliko prijateljskih utakmica i kako će se pripreme bližiti svome kraju tako i ja očekujem da mi rastemo u formi. Što se tiče prvog kola Lige prvaka u Bitoli to je nešto o čemu ja već razmišljam, ali što se igrača tiče mislim da je još uvijek prerano da jedini fokus bude taj susret. Utakmica s Pelisterom jest važna, ali želim da naši igrači u ovoj fazi razmišljaju o podizanju individualne i momčadske forme – rekao je Andrija Nikolić, trener Zagreba.

Sadouski bi ove sezone trebao biti zamjena za Timura Dibirova koji se oprostio od igračke karijere.

– Za mene je dolazak u Zagreb velika šansa i zahvalan sam upravi na povjerenju. Već sam neko vrijeme šetao i upoznavao grad i zaista sam uživao, a ekipa me je dobro primila od prvog dana. Želim pokazati svoje najbolje kvalitete i pomoći ekipi da postigne svoje ciljeve što je više moguće. Što se tiče moje igračke karijere, lani sam igrao za SKA Minsk i osvojili smo naslov prvaka Bjelorusije. U sezoni prije igrao sam za moskovski CSKA s kojim sam bio prvak Rusije. Dakle, red ej da sa Zagrebom osvojim treći uzastopni naslov u tri različite države. Od prošle sezone igram za reprezentaciju Bjelorusije – rekao je Sadouski, novo lijevo krilo Zagreba.

Jedan od novih igrača je i srpski reprezentativac Aleksa Tufegdžić.

- Dolazak u Zagreb za mene je velika čast i veliki korak u mojoj rukometnoj karijeri. Dobio sam priliku da treniram uz vrhunske igrače. Zagreb je klub velike tradicije, a moji prvi utisci su izuzetno pozitivni. Svi su me sjajno prihvatili, suigrači, stručni štab i vodeći ljudi kluba. Zanimljivo je da imam osjećaj kao da sam član jedne velike obitelji. Baš je super atmosfera u klubu i oko njega. To mi je samo motiv da dam sve od sebe. Što se tiče samog grada, mogu samo reći da me polako osvaja. Grad je dinamičan, pun života i vjerujem da ću ovdje provesti tri lijepe godine – kaže Tufegdžić

Kakva su očekivanja?

– Želim se maksimalno u klubu razviti kao igrač, da dajem svoj doprinos uspjehu cijele momčadi. Želim svakim treningom i svaku utakmicu dokazati da sam s pravom doveden kao pojačanje. Što se tiče rezultata u prvom planu je osvajanje domaćeg prvenstva i kupa i da doguramo što dalje u Ligi prvaka.

Konkurencija na desnom krilu je prilično jaka, tu su Glavaš i Dodić?

– To može biti samo dobro. Međusobno se motivirano da budemo još bolji. Vjerujem da će svatko naći svoju minutažu. Imamo puno utakmica u sezoni, a mogu samo naglasiti da sam odlično kliknuo s Glavašem i Dodićem – zaključio je Tufegdžić.

Pred rukometašima Zagreba sada je nastavak priprema u Zagrebu, a 21. kolovoza hrvatski će rukometni prvaci otputovati na Europa kup, pripremni turnir koji se održava u Strasbourgu 23. i 24. kolovoza. Iz Strasbourga će potom produžiti do Nantesa, gdje će s aktualnim viceprvacima Francuske odigrati još jedan pripremni susret koji je na rasporedu 27. kolovoza. Bit će to lijepa prilika da se Zagrebaši podruže sa Zvonimirom Srnom, svojim dojučerašnjim suigračem. Naime, na turniru u Strasbourgu uz Zagreb igra Montpellier, novi Srnin klub, a tu su još Nantes i mađarski Györ. Ne treba zaboraviti da za Nantes brani Ivan Pešić koji će sigurno u svom sadašnjem gradu biti dobar domaćin zagrebašima.