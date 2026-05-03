Hrvatska saznala protivnike u skupini: Svjetski prvaci odlučili se za Francusku

U Trofejnoj dvorani Hrvatskog rukometnog saveza obavljen je ždrijeb Svjetskog prvenstva u rukometu na pijesku koje se održava u Zagrebu od 23. do 28. lipnja ove godine. Ženski dio ždrijeba izvlačila je hrvatska kapetanica Nika Vojnović. Nakon što su izvučene reprezentacije Hrvatska je mogla birati u koju će skupinu. Na kraju se odlučila za Skupinu B u kojoj su još Španjolska, Cookovo otočje (koje je uskočilo umjesto Australije kao drugoplasirano s prvenstva Oceanije) te Portoriko. Nije to loš ždrijeb jer plan je da se prvi krug završi s maksimalnim učinkom budući da tri najbolje reprezentacije idu dalje. U nastavku natjecanja čekale bi ih Njemice koja brane naslov, ali i Nizozemska koja je bila brončana na dva posljednja svjetska prvenstva. Nakon toga dvije najbolje reprezentacije idu u polufinale, a mi se nadamo da će među njima biti i Hrvatska. Inače, naše rukometašice su jedanput bile svjetske prvakinje i to u Španjolskoj 2008. godine. Posljednja njihova medalja dolazi iz Turske 2014. godine s Europskog prvenstva kada su bile srebrne.

Nakon toga na red je došao ždrijeb skupina za rukometaše. Hrvatska je branitelj naslova iz Kine od prije dvije godine. Izbornik Mladen Paradžik sa svojim suradnicima odlučio je da hrvatski rukometaši idu u Skupinu D zajedno s Francuskom, Omanom i Australijom. Prođemo li dalje, a to je realno očekivati s obzirom da tri najbolje reprezentacije idu u drugi krug, a mi želimo stopostotni učinak, čekaju nas vjerojatno Njemačka koja je bila polufinalist zadnjeg Svjetskog prvenstva, rekorder s pet naslova Brazil i realno je očekivati Argentina koja je bila srebrna na južnoameričkom prvenstvu 2026. godine, a i jer Italija tek debitira na SP-u. Hrvatska je četiri puta do sada osvajala naslov svjetskog prvaka. A tu su još dva srebra i jedna bronca. Bilo bi divno to pojačati novim naslovom i dostići rekordera Brazil. Uz pune tribine to će sasvim sigurno biti lakše.

U sjajnoj atmosferi prepunih tribina na Jarunu završen je 2026 IHF Beach Handball Global Tour. Pobjednici su rukometašice Portugala i rukometaši Hrvatske. S medaljom oko vrata je i hrvatska ženska reprezentacija u rukometu na pijesku koja je osvojila broncu.