Leopard turnir u čast heroju: sjećanje na Žarka Pešu okupilo brojne sudionike

U organizaciji Konjičkog društva Zagreb, proteklog je vikenda održan tradicionalni Leopard turnir, posvećen uspomeni na preminulog brigadira HV-a, heroja Domovinskog rata i dugogodišnjeg predsjednika KDZ-a, Žarka Pešu. Ova sportska i memorijalna manifestacija okupila je velik broj sudionika i posjetitelja, potvrdivši još jednom svoj značaj u konjičkom sportu, ali i u očuvanju sjećanja na istaknute pojedince.

Organizator turnira, KDZ, na čelu s predsjednikom, profesorom Markom Ulagom, uložio je znatan trud i energiju kako bi natjecanje proteklo na visokoj organizacijskoj razini, što su prepoznali i natjecatelji i publika.

Uz članove obitelji pokojnog Žarka Peše, događaju su nazočili i visoki državni dužnosnici, među kojima ministar hrvatskih branitelja i potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske Tomo Medved. Njegovo ministarstvo ujedno je i pokrovitelj turnira, čime je dodatno naglašena važnost ovog događaja, kako u sportskom, tako i u društvenom kontekstu.

Postignuti su sljedeći rezultati - utakmica visina prepona 80 cm, dvije faze, licenca S1: 1. Ema Petričević (klub Zagreb, grlo Destiny), 2. Hana Magić (Sokol Dupci, Chicuelo), 3. Gloria Šestan (Edek, Niarchos)

utakmica visine prepona 90 cm, 2 faze, licenca S1: 1. Nesa Ribić (Nikola Zrinski, Chiara), 2. Nesa Ribić (Nikola Zrinski, Coriolo), 3. Melani Rosan (Zagreb, Cocco Cascol )

utakmica visine prepona 100/105cm, 2 faze, licence S1/S2: 1. Klara Lacković (Sv. Juraj, Canton), 2. ⁠Laura Magdić (Bitek Team, Charlie Sheen), 3. Ajša Kazazović (BIH, Charly)

utakmica vkisine prepona 110 cm, utakmica na vrijeme, licence S1/S2: 1. Ana Giljević (Zagreb, Snow Queen ), 3. Nela Predović (Bitek Team, Love Affair), 3. Elizabeta Božić (Galop Team Koprivnica, Calypsa B)

utakmica visine prepona 110 cm, utakmica na vrijeme, licence S3/S4: 1. Denis Gugić (Edek, Imperia Du Rouet), 2. Mia Ivančić (Zagreb, Clooneys Clarissa), 3. Janka Krašovec (Apeiron, Saba)

Memorijal brigadir Žarko Peša Leopard, visina prepona 120 cm – rastuće poteškoće: 1. Ivan Racić (Edek, Concept One), 2. Josip Gugić (Edek, Quick Up), 3. Josip Jadrijević (Bitek Team, Nadea TN)