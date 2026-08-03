Martinović i Nevešćanin bez medalje, velike pogreške koštale ih boljeg plasmana

Hrvatski reprezentativci Luka Martinović i Matej Nevešćanin imali su loš finalni nastup u sinkroniziranim skokovima s daske (3m), a završili su ga na zadnjem, desetom mjestu, s velikim bodovnim zaostatkom za ostalim konkurentima.

Tome su kumovala dvije velike pogreške kod drugog i četvrtog skoka, od šest koliko su ih izveli svi parovi, a u kojima je hrvatski dvojac ostao bez bodova.

Sa samo četiri bodovana skoka Luka i Matej su skupini ukupno 234,54 boda. Da su ispravno izveli svih šest skokova, bili bi u borbi za plasman na osmo ili deveto mjesto, a najbolje im je uspio skok u trećoj seriji, koji je bio rangiran kao šesti u toj rundi natjecanja.

Novi europski prvaci su Nijemci Lou Noel Guy Massenberg i Jonathan Gisbert Schauer koji su u trećoj seriji došli na vodeću poziciju i zadržali je do kraja natjecanja, a skupili su 423,84 bodova.

Drugi su bili Rusi Jevgenij Kuznjecov i Nikita Šleiker (408,99 bodova), a bronca je pripala Talijanima Stefanu Belottiju i Matteu Santorou (386,07).