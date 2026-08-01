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EP MLADIH

Hrvatske mlade šahistice do 18 godina slavile u Europi, mlađe selekcije doživjele težak dan

Continued: German Chess Summit 2026
Sebastian Kahnert/DPA
VL
Autor
Hina
01.08.2026.
u 23:00
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Hrvatske reprezentacije nastupile su u 7. kolu Ekipnog Europskog prvenstva mladih

Odigrano je 7. kolo Ekipnog Europskog prvenstva mladih u dobnim skupinama do 12 i do 18 godina u muškoj i ženskoj konkurenciji na kojem sudjeluje 65 ekipa iz cijele Europe. 

Ekipa Hrvatske u skupini do 18 godina pobijedila je izraelsku ekipu "Rishon Le Zion" s 1,5-0,5. Lara Zagorac je vrlo brzo nadigrala Micu Bar Ingel, a Ema Hajdinić je remizirala u završnici s raznobojnim lovcima s Linom Kaadan.

U skupini do 12 godina pravi potop naših selekcija. Prva momčad Hrvatske poražena je od dosta jače Poljske s 0-4, a naša druga selekcija je istim rezultatom poražena od Slovenije.

Ključne riječi
Šah

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