Hrvatske mlade šahistice do 18 godina slavile u Europi, mlađe selekcije doživjele težak dan

Odigrano je 7. kolo Ekipnog Europskog prvenstva mladih u dobnim skupinama do 12 i do 18 godina u muškoj i ženskoj konkurenciji na kojem sudjeluje 65 ekipa iz cijele Europe.

Ekipa Hrvatske u skupini do 18 godina pobijedila je izraelsku ekipu "Rishon Le Zion" s 1,5-0,5. Lara Zagorac je vrlo brzo nadigrala Micu Bar Ingel, a Ema Hajdinić je remizirala u završnici s raznobojnim lovcima s Linom Kaadan.

U skupini do 12 godina pravi potop naših selekcija. Prva momčad Hrvatske poražena je od dosta jače Poljske s 0-4, a naša druga selekcija je istim rezultatom poražena od Slovenije.