Martinović i Kokić bez finala Europskog prvenstva u skokovima u vodu

Drugog dana natjecanja na Europskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu nastupili su prvi hrvatski predstavnici, skakači u vodu Luka Martinović i Maro Kokić, koji su u kvalifikacijama na dasci (1m) osvojili 24. i 26. mjesto te ostali bez nastupa u finalu.

Za nastup u večernjem finalu kvalificiralo se 12 najboljih iz kvalifikacija u kojima je nastupio 31 skakač.

Martinović je nakon prvog skoka bio na 18. mjestu, ali je zaredao s tri lošija pokušaja, čime je izgubio mogućnost borbe za bolji plasman. Hrvatski 19-godišnji reprezentativac je u posljednja dva skoka popravio dojam te je sa 273,85 bodova završio na 24. mjestu.

Za svoje prva dva skoka je 21-godišnji Maro Kokić dobio ocjene koje su ga držale na 19. poziciji, ali je onda imao dva loša pokušaja, da bi se popravio u petom i šestom skoku te na kraju završio na 26. mjestu sa 258,45 bodova.

Za plasman među 12 najboljih trebalo je skupiti 325,20 bodova.

Najbolji u kvalifikacijama bio je Francuz Jules Bouyer s 379,25 bodova, drugi je bio Nijemac Moritz Wesemann (369,10), a treći Britanac Jordan Houlden (360,55).

Za Kokića je današnjim natjecanjem završen nastup na Europskom prvenstvu, dok se Luka Martinović nalazi i na startnoj listi za natjecanje skakača u sinkroniziranim skokovima s daske (3m) koje je na rasporedu u ponedjeljak, a nastupit će u paru s Matejom Nevešćaninom.