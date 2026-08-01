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BICIKLIZAM

Evenepoel nakon Toura nastavio pobjednički niz, osvojio San Sebastian četvrti put

Tour de France
STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
VL
Autor
Hina
01.08.2026.
u 22:00
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Belgijski biciklist Remco Evenepoel samo šest dana nakon osvajanja drugog mjesta na Tour de Franceu stigao je do novog velikog uspjeha

Šest dana nakon što je osvojio drugo mjesto na Tour de Franceu, 26-godišnji belgijski biciklist Remco Evenepoel (Red Bull - BORA-hansgrohe) po četvrti put je postao pobjednik klasične jednodnevne utrke u španjolskom San Sebastianu, koja je se boduje za UCI WolrdTour.

Aktualni dvostruki olimpijski pobjednik je na dionici dugoj 221,2 km u završnom sprintu nadmašio još jednog olimpijskog pobjednika, Ekvadorca Richarda Carapaza (EF Education - EasyPost), koji je na nedavno završenom Tour de Franceu osvojio točkastu majicu za najboljeg penjača.

Evenepoela na putu prema rekordnoj, četvrtoj pobjedi na ovoj utrci nije omelo ni puknuće gume 50 kilometara prije cilja. Nadokandio je oko pola minute izgubljenog vremena pri promjeni bicikla, a onda se s Carapazom odvojio od glavne skupine na posljednjem usponu, oko osam kilometara prije cilja.

Prvoj dvojici se na postolju pridružio Britanac Ben Tulett (Visma - Lease a Bike), koji je pobijedio u sprintu manje skupine koja ciljem prošla nakon Evenepoela i Carapaza.

Na pitanje o tome razmišlja li i o petoj pobjedi na baskijskim cestama, 26-godišnji Belgijac je odgovorio da trenutno razmišlja samo o odmoru i osvajanju drugog naslova svjetskog prvaka u cestovnoj utrci krajem rujna u Kanadi.

Na ovom jednodnevnom klasiku je u sastavu momčadi Bahrain Victorious bio i hrvatski reprezentativac Fran Miholjević, ali se našao u skupini od čak 69 vozača koji nisu došli do cilja.

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