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ODAHNULI SU

Brazil saznao kakvo je stanje s jednim od ključnih igrača: Raphinha ostaje uz reprezentaciju

FIFA World Cup 2026 - Group C - Brazil v Haiti
Dylan Martinez/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
20.06.2026.
u 20:34

29-godišnji krilni napadač Barcelone osjetio je problem s bedrenim mišićem desne noge zbog čega je i napustio travnjak

Nogometna reprezentacija Brazila stigla je do svoje prve pobjede na Svjetskom prvenstvu u utakmici protiv Haitija. Peterostruki svjetski prvaci slavili su s 2:0 zahvaljujući pogocima Matheusa Cunhe i Viniciusa Juniora. Nije sve prošlo tako bajno za momčad Carla Ancelottija jer zbog ozljede je pred kraj prvog poluvremena morao izaći Raphinha.

29-godišnji krilni napadač Barcelone osjetio je problem s bedrenim mišićem desne noge zbog čega je i napustio travnjak. Njegova ozljeda odmah je izazvala paniku u brazilskom taboru jer je Raphinha ove sezone čak četiri puta morao pauzirati zbog istog problema kao i reprezentativno okupljanje u ožujku.

Odmah u subotu ujutro odrađeni su liječnički pregledi kojim je potvrđeno kako njegova ozljeda nije teže prirode. Sigurno će propustiti utakmicu protiv Škotske u trećem kolu, a na njegovo mjesto doći će povratnik Neymar. Ipak, Raphinha će ostati uz reprezentaciju te se očekuje kako će moći nastupiti kasnije na turniru.

Da je Raphinha morao otići, Brazil ga ne bi mogao zamijeniti. Rok za izmjenu igrača istekao je 24 sata prije njihove prve utakmice s Marokom pa bi ostatak prvenstva morali odigrati s igračem manje u kadru.
Ključne riječi
ozljeda Brazil Raphinha SP 2026.

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